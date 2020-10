Tài tử 'Người sắt' Jeff Bridges bị ung thư hạch

Theo Fox News, tài tử gạo cội Hollywood Jeff Bridges đăng tải cập nhật mới lên tài khoản Twitter cá nhân để thông báo về bệnh tình của mình. Vốn là người có tính cách hài hước, nam diễn viên chia sẻ tin xấu bằng giọng điệu vui vẻ: "Như nhân vật The Dude trong phim The Big Lebowski của tôi sẽ nói: Một điều khốn nạn đã trở thành sự thật. Tôi bị chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết. Dù đây là một căn bệnh nguy hiểm nhưng tôi cảm thấy may mắn khi có đội ngũ bác sĩ tuyệt vời bên cạnh và tiên lượng bệnh tốt".

Ngôi sao R.I.P.D. cũng tiết lộ rằng ông đã bắt đầu quá trình chữa bệnh và sẽ cập nhật cho người hâm mộ tình trạng sức khỏe của bản thân. "Tôi vô cùng biết ơn tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Cảm ơn mọi người vì những lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp". Bên cạnh đó, Jeff Bridges kêu gọi khán giả bầu chọn cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 3.11 tới.

Jeff Bridges trong Iron Man (2008) ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Khi biết tin về bệnh tình của Jeff Bridges , rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã động viên nam diễn viên 71 tuổi. George Takei - diễn viên, tác giả nổi tiếng viết: "Anh là một chiến binh. Anh có thể đánh bại căn bệnh". Đại diện của Touchstone Television cũng gửi lời nhắn nhủ: "Jeff Bridges và gia đình của ông ấy luôn được chúng tôi ủng hộ với tình yêu thương trong thời gian này. Hy vọng Bridges sẽ nhanh khỏi bệnh". Diễn viên người Anh Sean Maguire xúc động: "Tôi chắc chắn một điều là tất cả mọi người đều hy vọng ông có sức khỏe tốt. Gửi ông những lời chúc lạc quan".

Jeff Bridges sinh năm 1949. Ông bắt đầu đóng phim từ rất sớm và trở thành gương mặt quen thuộc đối với nhiều thế hệ người Mỹ. Nam diễn viên gạo cội từng được đề cử giải Oscar 7 lần với một lần cầm tượng vàng danh giá Nam diễn viên chính xuất sắc trong tay cho vai diễn Bad Blake trong Crazy Heart (2009). Ngoài ra, Jeff Bridges có một gia tài phim đồ sộ từ năm 1951 cho đến nay, bao gồm Iron Man (2008), Tron: Legacy (2010), Hell or high water (2016)... Lần cuối cùng Jeff Bridges xuất hiện trên màn ảnh rộng là bộ phim Bad times at the El Royale với Chris Hemsworth, Dakota Johnson... Nam diễn viên dự kiến sẽ trở lại với series truyền hình The old man trong năm nay.