Tài tử 'Taken' Liam Neeson muốn giã từ sự nghiệp đóng phim hành động

Sinh năm 1952, Liam Neeson được biết đến là “bố già” của loạt phim hành động Hollywood . Nam diễn viên gia nhập làng điện ảnh từ giữa thập niên 1970 và sở hữu nhiều tác phẩm nổi bật như: The Bounty, The Mission, Next of Kin, Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, Batman Begins… Sự nghiệp đóng phim hành động của Liam Neeson chạm đến đỉnh cao khi ông thủ vai Bryan Mills trong loạt phim hành động đình đám Taken với phần đầu ra rạp năm 2008. Sau loạt phim, ngôi sao kỳ cựu tiếp tục gây tiếng vang với hàng loạt siêu phẩm: The A-Team, The Grey, The Unknown, Non-stop, Run All Night, The Commuter… Năm 2020, ông được tờ The Irish Times xếp thứ 7 trong danh sách Những diễn viên điện ảnh vĩ đại nhất.