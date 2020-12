Taylor Swift khiến fan phấn khích với ẩn ý đã đính hôn

Mới đây Taylor Swift đã tung ra bản làm lại hoàn toàn mới cho ca khúc làm nên tên tuổi của cô - Love Story. Được biết, đây là một phần trong dự án hợp tác của Taylor Swift với nam diễn viên Ryan Reynolds cho trang web hẹn hò Match. Giọng ca sinh năm 1989 viết trên Twitter: "Được rồi, trong khi các bản thu âm mới chưa hoàn thành, bạn của tôi @VancityReynolds đã hỏi liệu anh ấy có thể sử dụng một đoạn trích cho quảng cáo hay không thì đây là một phần cực hay của Love Story. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để âm nhạc sớm đến với bạn".

Theo People, kể từ ngày 1.11, Taylor Swift được phép thu âm lại 5 trong số 6 album đầu tiên của mình một cách hợp pháp. Chính vì thế fan rất phấn khích khi cô tung ra một đoạn của Love Story phiên bản mới. Dưới phần bình luận trên YouTube, rất nhiều người chỉ ra rằng Taylor Swift đã thay đổi đoạn lời "baby just say yes" (tình yêu ơi hãy đồng ý đi) thành "baby just said yes" (cô ấy đã đồng ý rồi) như một cách để ám chỉ tình trạng hôn nhân của mình. Nghi vấn chủ nhân 10 giải Grammy đính hôn với bạn trai Joe Alwyn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội kể từ khi đoạn quảng cáo trên được đăng tải bởi cô thường đưa những trải nghiệm yêu đương vào sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, Taylor Swift vẫn chưa lên tiếng về sự việc.