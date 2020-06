Thành viên Twice bị chấn thương, kiệt sức trong đợt quảng bá mới

Mới đây, Jeong Yeon có buổi livestream cùng fan trên Vlive, chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình trong quãng thời gian tuyên truyền cho ca khúc More & More nằm trong album cùng tên mới phát hành. Được biết, nữ ca sĩ gần đây khiến fan lo lắng khi thường phải mang miếng dán giảm đau ở cổ. Cô thổ lộ rằng ban đầu không muốn nói nhiều về việc này vì sợ người hâm mộ lo lắng.

Tuy nhiên, trước sự quan tâm của fan, Jeong Yeon đành kể về chấn thương cổ mà mình đang chịu đựng. Cô chia sẻ: “Trong khi tôi cùng nhóm đang quay MV More & More, tôi cảm nhận được một cảm giác tê dại lan đến tận tai mình". Sau đó, thành viên nhóm Twice quyết định đến một bệnh viện chuyên khoa và được chẩn đoán là bị thoát vị đĩa đệm ở cổ.

Jeong Yeon kể về chấn thương vùng cổ khiến cô không có được trạng thái biểu diễn tốt nhất ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Jeong Yeon buồn bã cho hay: “Chúng tôi phát hiện ra bệnh một tuần trước khi chính thức trở lại với More & More. Tôi cũng phải ở trong bệnh viện. Do đó, tôi thực sự không thể luyện tập cho lần tái xuất này của nhóm. Tôi hầu như không thể luyện tập”. Thế nhưng, giọng ca sinh năm 1996 khẳng định hiện tại tình trạng của mình đã tốt hơn rất nhiều và hi vọng fan không cần lo lắng cho mình nữa.

Ngoài Jeong Yeon, fan cũng chú ý đến Momo trong đợt quảng bá More & More lần này. Nguyên nhân là vì trên sân khấu M! Countdown cách đây không lâu, Momo từng bị hụt hơi và không đứng vững sau khi hoàn thành màn trình diễn. Khoảnh khắc cô phải ôm ngực thở mạnh sau khi biểu diễn xong làm người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, khán giả cho rằng có lẽ do mỹ nhân 24 tuổi nhảy và hát quá sung nên mới thấm mệt.

Momo (tóc vàng ngồi sau) mệt đến mức "thở không ra hơi" trên sân khấu ẢNH: CẮT TỪ CLIP