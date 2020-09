The Rock gây 'bão mạng' vì tay không phá cổng sắt

Trong các nam diễn viên Hollywood, Dwayne "The Rock" Johnson gây ấn tượng với khán giả bằng thân hình lực lưỡng cùng những cơ bắp như tượng tạc. Để duy trì cho mình sức khỏe tốt và ngoại hình như vậy, ngôi sao 48 tuổi thường xuyên luyện tập nhiều môn thể thao kết hợp. Trước khi lấn sân diễn xuất, The Rock từng theo đuổi nghề đô vật như người cha của mình. Mới đây sức mạnh của anh lại một lần nữa được chứng minh khi The Rock cho biết mình vừa có một trải nghiệm nhớ đời, đó là tay không phá cổng sắt để không bị trễ giờ ghi hình.

Trên Instagram, The Rock đăng tải hình ảnh chiếc cổng sắt méo mó nằm trên nền cỏ với dòng chú thích dài khiến fan bất ngờ và thích thú. "Một cơn bão lớn đã quét qua khiến cổng sắt điều khiển bằng điện của nhà tôi không dùng được. Dù tôi đã cố gắng ghi đè hệ thống thủy lực - thông thường sẽ được dùng khi mất điện nhưng vẫn không thành công", anh viết. Nam diễn viên Central Intelligence cho biết anh không thể chờ đợi 45 phút để thợ đến mở cổng vì có hàng trăm thành viên trong ê-kíp sản xuất đang chờ anh đến để bắt đầu ngày làm việc mới.

Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, The Rock quyết định phá cổng sắt để đi làm. "Tôi đã tự mình đẩy, kéo và xé toạc cánh cổng khỏi bức tường gạch, cắt đứt hệ thống thủy lực thép và ném nó xuống cỏ. Đội bảo vệ của tôi có lẽ đã gặp kỹ thuật viên cổng và thợ hàn khoảng một giờ sau đó và họ dường như không tin, đồng thời sợ hãi về cách tôi khiến cánh cổng hư hại. Không phải là cách tốt nhất nhưng mà phải đi làm thôi", The Rock kể.

Bài viết của anh nhanh chóng nhận về gần 4 triệu lượt thích chỉ trong thời gian ngắn. Hầu hết cư dân mạng đều để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ với sức mạnh của nam diễn viên. Ryan Reynolds - ngôi sao Deadpool hài hước viết: "Cánh cửa cuối cùng phải mở bằng một cách khác". Một số người lại yêu cầu The Rock công khai đoạn băng an ninh ghi lại cảnh anh phá tan chiếc cổng sắt và khẳng định rằng video đó chắc chắn sẽ nổi tiếng. Bên cạnh đó, fan của anh lại so sánh thần tượng với Black Adam - nhân vật phản anh hùng mà The Rock đảm nhận trong bộ phim "bom tấn" của DC dự kiến được phát hành năm 2021 vì sức khỏe vô song. Hiện tại The Rock và cánh cổng vẫn đang là chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội