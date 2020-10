Thủy Tiên buộc người ăn chặn trả lại tiền từ thiện

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên đăng tải đoạn clip bức xúc khi một người phụ nữ ăn chặn 40% tiền từ thiện từ một hộ dân. Cụ thể, bà xã Công Vin h kể sau khi cô đăng tải thông tin sẽ về miền Trung thì người này bình luận kêu gọi giúp đỡ người dân vùng lũ. Thậm chí, cô ấy còn cho số để nhóm Thủy Tiên gọi lại. “Sau khi mình ra Huế thì bạn đến khách sạn khóc lóc và kể về trường hợp đáng thương của hai ông bà nước ngập đến nửa nhà. Nhưng mình bảo chỉ trao tận tay, trực tiếp không qua trung gian. Mà mình nghe tội nên hôm qua cũng có đến ghé thăm và thấy sự thật trong nhà ngập thật nên mình tặng hai ông bà 8 triệu tiền chợ. Sau đó bạn này còn dẫn tụi mình vào một làng khác nhưng đến nơi thấy nhà có điều kiện không đúng sự thật nên bỏ đi chỗ khác không đi cùng bạn nữa", cô kể.

Thủy Tiên quyết đòi lại 3 triệu bị ăn chặn khi trao tiền từ thiện

Theo lời của giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc, sau khi đoàn cô rời đi, người phụ nữ quay lại yêu cầu ông bà đưa lại 40% (3 triệu đồng). Đến trưa 18.10, khi Thủy Tiên đang phát quà từ thiện tại Quảng Trị thì nhận được tin nhắn của một người quen từ TP.HCM gửi ra. Vì vậy, cô lập tức nhờ nhóm đang đi gọi về Huế cho người địa phương xác nhận thông tin này và quay clip lại. “Và đúng là bạn ấy ăn 40% tiền của ông bà thật. Nên chiều nay sau khi phát xong quà ở Quảng Trị, mình bỏ cả cơm tối để đi xử cô ấy luôn”, bà xã Công Vinh cho hay.

Trong đoạn clip, Thủy Tiên không ngại đối chất với người phụ nữ này, thậm chí cho biết sẽ nhờ cơ quan công an can thiệp. Ban đầu, người phụ nữ này chối cãi, đòi về gặp lại ông bà nữ ca sĩ từng cho tiền để “ba mặt một lời". Với thái độ cương quyết, bà xã Công Vinh không cho cô ấy thanh minh, đồng thời đưa clip quay lại tại nhà ông bà làm bằng chứng. “Chị không cần phải dẫn vô nhà, tại vì chính bà đã nói như vậy. Không phải mỗi bà nói, em đừng có như vậy. Em có trả lại tiền cho chị không? Đây là tiền của rất nhiều người chuyển khoản vô. Chị nói với em một đồng chị cũng lấy lại cho bằng được. Tiền này là tiền từ thiện, ăn tiền này thất đức lắm, chẳng bao giờ tồn tại được đâu, bỏ đi mà còn làm người". Sau một hồi đôi co, người phụ nữ này thừa nhận đã nhận 3 triệu từ ông bà và trả lại cho Thủy Tiên.

Thủy Tiên quyết ở lại, không dám nghe điện thoại Công Vinh sợ bị chửi

Nói về vụ việc, nữ ca sĩ khẳng định khi cầm tiền quyên góp, cô phải có trách nhiệm. Nếu như cho lầm người, bản thân cô phải tự xuất tiền ra để trả lại. Thủy Tiên nói thêm các nơi cô đi qua đều sẽ cho người đi xác minh lại từng vùng, nếu có tiêu cực thì sẽ tìm cách giải quyết liền. Bà xã Công Vinh thừa nhận may mắn khi đến hiện tại, mọi thứ vẫn ổn vì cô tự đi, không thông qua bất kỳ ai dẫn dắt. “Phải đăng lên cho mọi người và các đoàn từ thiện sau tránh gương mặt này ra, các bạn này hay trà trộn, khóc lóc kể khổ để dẫn dắt các đoàn từ thiện đi để chia phần. Gặp người sợ phiền phức người ta biết thì bỏ qua, còn mình thì mình phải lấy lại cho đủ không thiếu một đồng”, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc chia sẻ.

Trước đó, nữ ca sĩ bị kẻ xấu mạo danh để trục lợi. Cô khẳng định đây là hành động không chấp nhận được Ảnh: FBNV/Chụp màn hình

Cuối bài viết, Thủy Tiên bày tỏ quan điểm: “Nhân đạo với người xấu thì không khác gì một tội ác. Cái gì ra cái đó, không nói thì sau này sẽ còn rất nhiều người bị bạn ấy lừa... Mà nghe nói bạn này không phải một mình mà có một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, có cả giang hồ trong nhóm nữa”. Bài viết của Thủy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 56.000 lượt bình luận. Nhiều người bức xúc trước hành vi của kẻ gian, đồng thời bày tỏ sự đồng tình trước cách giải quyết vấn đề của Thủy Tiên. Chưa dừng lại ở đó, nhiều cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ nên đưa người này lên cơ quan chức năng để pháp luật trừng phạt.

Một người xem bày tỏ: “Sao mình cực dị ứng với lừa đảo. Bà con miền Trung chưa đủ khổ hay sao, tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau đâu rồi. Thủy Tiên cần mạnh tay với trường hợp như vậy nhé". “Mấy bé cấp 2 nhịn ăn sáng để ủng hộ, đùm bọc người khó khăn. Vậy mà vẫn có người ăn chặn được cũng lạ. Chị Tiên đi từ thiện thế này thì người quyên góp cũng yên tâm”, người xem khác chia sẻ. Một cư dân mạng tức giận: “Giao cho công an đi em ơi. Tại sao lại có kẻ bất nhân vậy chứ nhỉ. Xấu hổ quá. Xem mà mình thấy bực mình". “Ăn tiền mồ hôi nước mắt của mọi người mà nuốt nổi cũng hay thật. Đang bão lũ chưa đủ khổ hay sao mà còn làm mấy trò thất đức này. Ác gì mà ác dữ vậy", khán giả khác chỉ trích. Liên hệ với Thủy Tiên, nữ ca sĩ xác nhận thông tin này. Cô cho biết sau khi một người bạn ở TP.HCM gửi clip, nhóm từ thiện của cô đã gặp trực tiếp để giải quyết vấn đề.

