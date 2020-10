Thủy Tiên ở lại giúp dân Quảng Trị: 'Không dám nghe điện thoại sợ chồng chửi'

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên gây chú ý khi đăng tải bài viết chia sẻ về hành trình làm thiện nguyện , giúp đỡ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ. Theo giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc, lẽ ra sáng 18.10, cô phải bay về lại TP.HCM để giải quyết các hợp đồng quảng cáo trước đó. Tuy nhiên, do đêm qua, vùng Quảng Trị bị ngập nặng cục bộ do nước dâng cao, thậm chí có nơi hơn 2m khiến nhiều người già, trẻ em kêu cứu, đội cứu hộ phải sơ tán trong đêm nên cô quyết định “quay xe", tiếp tục ở lại để hỗ trợ mọi người.