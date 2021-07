Tiết Cương: Cát Tường thời trẻ rất xinh đẹp nhưng không ai dám quen vì quá dữ

Theo Deadline hôm 15.7, Robert Downey Jr. chính thức trở lại màn ảnh với vai trò quan trọng trong phim The Sympathizer chuyển thể từ tiểu thuyết của Nguyễn Thanh Việt. Tác phẩm quy tụ đội ngũ sản xuất quốc tế hùng hậu, trong đó có Kim Lý.

Tại chương trình Ok lên xe, Trương Thế Vinh đã rất ngỡ ngàng khi nhìn lại những hình ảnh của Vũ Thảo My thời điểm mới đăng quang The Voice 2013. Trong cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ đã tiết lộ về sự 'lột xác' của mình.