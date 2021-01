Tóc Tiên đăng ảnh diện bikini nóng bỏng bên Hoàng Touliver

Trên trang cá nhân, Tóc Tiên gây chú ý khi đăng tải bức ảnh tình cảm cùng Hoàng Touliver . Trong ảnh, giọng ca Em không là duy nhất diện bikini nóng bỏng, tự tin tạo dáng trước ống kính cùng ông xã. Nữ ca sĩ cũng có những lời nhắn nhủ ngọt ngào đến người bạn đời nhân dịp sinh nhật anh. Cụ thể, cô viết: “Happy birthday dear my dearest. Let's get ‘ngu ngốc’ together" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người thân yêu nhất của tôi. Hãy "ngốc nghếch" cùng nhau nào). Được biết, đây cũng là lần hiếm hoi giám khảo Giọng hát Việt 2017 đăng tải hình ảnh chụp cùng ông xã trên trang cá nhân.