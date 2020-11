Tăng Thanh Hà phản ứng bất ngờ khi ông xã được nhiều fan nữ vây quanh

Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp của Tăng Thanh Hà. Đồng thời, có không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà người đẹp đang có. Một tài khoản bình luận: “Chúc anh chị mãi rạng rỡ và hạnh phúc như vậy”. Người xem khác chia sẻ: “Ngưỡng mộ gia đình anh chị thật sự". “Hôm nay em có dịp được gặp chị ở ngoài, thật sự chị xinh lắm đấy. Chúc chị mãi luôn hạnh phúc như hiện tại", một cư dân mạng nhắn nhủ. “Chúc vợ chồng hai em luôn hạnh phúc. Anh luôn thần tượng vợ chồng em", một khán giả cho hay.

Cùng thời điểm này, trên Instagram, Tăng Thanh Hà đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của ông xã. Có thể thấy, sự xuất hiện của vợ chồng nữ diễn viên tại sự kiện thu hút sự chú ý, yêu mến từ mọi người. Không riêng gì diễn viên Hương phù sa mà cả doanh nhân Louis Nguyễn cũng được nhiều bạn trẻ chụp ảnh cùng. Trong đoạn video ngắn mà người đẹp chia sẻ, ông xã cô giữ thái độ thân thiện khi được nhiều cô gái vây quanh. Tuy nhiên, sau đó anh lại quay sang mỉm cười với vợ mình. Trước tình huống này, Tăng Thanh Hà viết: "My husband has his fangirls too. So cute, Louis Nguyễn" (Tạm dịch: Chồng tôi cũng có người hâm mộ nữ. Dễ thương quá, Louis Nguyễn).