Tóc Tiên quyến rũ sau kết hôn

Tại Nhà hát Hòa Bình, đêm nhạc hoành tráng do đạo diễn Phạm Hoàng Giang chỉ đạo diễn ra trong sự háo hức của cả khán giả và nghệ sĩ sau một thời gian hoạt động giải trí gần như đóng băng vì đại dịch Covid-19. Chương trình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ như Tóc Tiên , Uyên Linh, Quốc Thiên, Văn Mai Hương , Kỳ Phương Uyên và nhóm F Band đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lãng mạn quyến rũ đến sôi động, nồng nhiệt.

Tóc Tiên xuất hiện gần cuối chương trình nhưng được khán giả reo hò nhờ ngoại hình nóng bỏng, trẻ trung. Nữ ca sĩ chọn váy hai dây ôm sát, khoe đôi chân gợi cảm. Vẻ ngoài của giọng ca Có ai thương em như anh được khen ngày càng gợi cảm, mặn mà hơn sau khi kết hôn. Gần đây, các hình ảnh được cô chia sẻ trên mạng xã hội vẫn đầy phóng khoáng, đốt mắt người nhìn như thời còn son rỗi. Trong cuộc hội ngội mới đây tại chương trình Người ấy là ai, Tóc Tiên đã bị Trấn Thành "tổng tấn công" hỏi về cuộc sống sau hôn nhân: "Tiên, nghe nói em mới có hỷ sự hả?", "Tiên ơi đời sống hôn nhân có mệt mỏi hơn so với độc thân không em?". Tóc Tiên chia sẻ: "Em nghĩ quan trọng nhất là do suy nghĩ và tư duy của mình thôi. Tính em từ trước đến giờ rất tự do, mỗi người đều có khoảng không gian riêng nên hoàn toàn bình ổn".