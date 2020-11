Trấn Thành từng khiến Hari Won giận đến co giật, phải cấp cứu

Mới đây, trong chương trình Vô lăng tình yêu, Trấn Thành khiến các khách mời bất ngờ khi tiết lộ sự việc anh và bà xã Hari Won từng cãi nhau đến mức nữ ca sĩ lên cơn co giật và phải nhập viện cấp cứu khi cả hai đang ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Cụ thể, Trấn Thành chia sẻ: "Tụt canxi là chuyện mà vợ tôi từng bị. Thỉnh thoảng, Hari Won bị stress sẽ dẫn đến tụt canxi và tôi đã từng thấy một chuyện rất khủng khiếp. Lần đó, tôi và Hari Won ở Hải Phòng, không biết hai đứa gây lộn cái gì, cô ấy giận tôi chuyện gì đó. Nhưng mà tôi thấy nó không hợp lý. Cô ấy không giải tỏa được và cứ run lên còn tôi cứ kệ vì tôi thấy điều đó không hợp lý. Đồng thời, tôi bực mình quá nên không muốn giải thích nữa. Rồi vợ tôi cứ mang cái bực mình đó trong người đến khi ra sân bay, Hari Won bị hạ canxi mà tôi không biết. Hôm đó, cô ấy nói với tôi là bị chóng mặt quá nhưng lúc đó tôi đang giận nên nghĩ vợ kiếm chuyện để tôi qua ở cạnh. Cho nên tôi bỏ mặt khiến cô ấy càng "điên" lên nữa và bản thân vợ tôi cũng không biết mình bị tụt canxi luôn. Đến một lúc sau, tôi thấy Hari Won vừa run vừa co giật rồi cái miệng bị méo. Trời ơi! Tôi sợ ơi là sợ, tôi lấy tay giữ mặt cô ấy lại, liên tục trấn an và phải bắt taxi từ sân bay vào một bệnh viện ở Hải Phòng". Khi đến bệnh viện, giọng ca Anh cứ đi đi vẫn còn co giật khiến Trấn Thành phải bế cô vào cấp cứu.