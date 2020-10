Trấn Thành từng nói 'nặng' với Hari Won trước khi quyết định 'cưa đổ' bà xã

Ở phần thi Chung sức, ngay câu hỏi đầu tiên đã đánh trúng “tim đen” của rất nhiều người: “Những lý do khiến phụ nữ quyết định giảm cân hoặc phẫu thuật thẩm mỹ ?”. Đội các nữ nghệ sĩ nhanh chóng khẳng định là do “thiếu tự tin”. Lê Dương Bảo Lâm đã thẳng thắn chia sẻ câu chuyện của bản thân. Anh cho biết mình từng thi vào trường Sân khấu Điện ảnh và bị rớt. Anh cho rằng, do bản thân có gương mặt nhiều khuyết điểm: “Mũi to, môi thừ lừ, mắt một mí, mặt như cái mâm”. Năm 2010, nam diễn viên gốc Đồng Nai cố gắng thi thêm một lần nữa nhưng vẫn rớt, anh quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ và sau đó đã đậu trường Trung cấp Sân khấu Điện ảnh. Lê Dương Bảo Lâm khẳng định: “Bây giờ Lâm rất tự tin với nhan sắc của mình”.