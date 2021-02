Trường Giang 'chơi lớn' lì xì cho nguyên dàn nghệ sĩ

Tham gia đúng dịp tết nên Khánh Vân nhận được phong bao lì xì đỏ rực từ MC Trường Giang . Cô vui vẻ chúc tết đàn anh, đàn chị và không quên gửi những lời may mắn nhất đến khán giả. Trường Giang cũng “chơi lớn” lì xì cho tất cả các nghệ sĩ khác để mọi người nhận được nhiều may mắn trong một năm mới bình an vì đã vất vả cả năm qua. Sự hào phóng của ông xã Nhã Phương khiến các nghệ sĩ vô cùng vui sướng và liên tục cảm ơn đàn anh.