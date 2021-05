Trưởng nhóm M.C the Max chết tại nhà riêng

Được biết công ty chủ quản của anh vì không liên lạc được với J.Yoon trong nhiều ngày nên đã gọi cảnh sát. Cơ quan chức năng phát hiện nam ca sĩ không còn dấu hiệu của sự sống sau khi phá cửa nhà riêng của anh tại Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul.

Không lâu sau đó, 325 E&C - công ty quản lý J.Yoon cũng xác nhận cái chết của "gà nhà": "J.Yoon - thành viên nhóm M.C the Max - đã rời bỏ trần thế. Các thành viên còn lại và toàn thể nhân viên trong công ty vô cùng thương tiếc".

Công ty quản lý vẫn chưa liên lạc được với gia đình của J.Yoon Ảnh: Instagram NV

325 E&C cho biết họ vô cùng đau lòng khi phải thông báo tin buồn này đến với khán giả, đồng thời yêu cầu cư dân mạng không đăng tải những bài viết suy đoán, bịa đặt bởi nguyên nhân cái chết của J.Yoon vẫn chưa được làm sáng tỏ. Cảnh sát đang điều tra vụ việc nhưng không đặt nghi vấn J.Yoon bị sát hại. Ngoài ra nam ca sĩ cũng không để lại bức thư tuyệt mệnh nào.

J.Yoon sinh năm 1982, lần đầu ra mắt công chúng trong nhóm nhạc rock Moon Child năm 2000 với 4 thành viên. Sau khi một thành viên rời đi, ba người còn lại tiếp tục hoạt động dưới tên M.C The MAX (tên viết tắt của Moon Child the MAXimum). Năm 2020, M.C the MAX vừa kỷ niệm 20 năm thành lập với album Ceremonia. Ngoài là ca sĩ, J.Yoon còn là nhạc sĩ tài năng từng sáng tác một số bản hit bao gồm Tic Toc, Voice of My Heard của Infinite hay Hug Me của Lovelyz.