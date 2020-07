Công ty quản lý bác tin tài tử Haruma Miura để lại 'thư tuyệt mệnh'

Đám tang của tài tử Nhật Bản Haruma Miura được tổ chức lặng lẽ và bí mật chỉ sau 1 ngày anh qua đời, tức vào ngày 19.7. Vào thời điểm đó, công ty quản lý Amuse của Haruma Miura chính thức xác nhận thông tin Haruma Miura mất vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 18.7 (giờ địa phương) tại bệnh viện Tokyo, Nhật Bản. Trong tang lễ của nam diễn viên, rất nhiều người thân, bạn bè của Haruma Miura đã tới nói lời tiễn biệt.

Tại thời điểm được tìm thấy ở nhà vào ngày 18.7, nhịp tim của Haruma Miura vẫn còn đập nhưng khá yếu. Nhân viên y tế đã tiến hành CPR (kỹ thuật hồi sức tim phổi) cứu sống nam diễn viên nhưng anh không qua khỏi.

Nam diễn viên Haruma Miura dự buổi công chiếu ‘Attack on Titan’ (Đại chiến Titan) tháng 7.2015 ở Hollywood, Mỹ

Haruma Miura sinh năm 1990, xuất hiện lần đầu với tư cách là một diễn viên nhí vào năm 1997, trong loạt phim truyền hình Agri của Đài NHK. Nam diễn viên từng giành giải diễn viên mới triển vọng của Giải thưởng Điện ảnh hàn lâm Nhật Bản cho vai diễn trong bộ phim Koizora (Sky of Love hay Bầu trời tình yêu) vào năm 2007. Nhờ sự thành công của Koizora, anh trở thành sao hạng A của nước này và được mời đóng nhiều phim "bom tấn", bao gồm Kimi ni todoke, Last Cinderella, Attack on titan, Bloody monday, Gokusen 3... Nam tài tử không những nổi tiếng ở quê hương mà còn vang danh khắp châu Á và có một lượng fan lớn ở Việt Nam.