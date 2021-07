Trương Thế Vinh ngỡ ngàng trước sự 'lột xác' đầy sexy, quyến rũ của Vũ Thảo My

Chương trình Ok lên xe do Trương Thế Vinh dẫn dắt vừa lên sóng với sự tham gia của khách mời là ca sĩ Vũ Thảo My. Nữ ca sĩ được biết đến là quán quân của Giọng hát Việt 2013. Thời điểm đó, cô sở hữu hình ảnh nhẹ nhàng, ngây thơ, còn Vũ Thảo My của hiện tại đã " lột xác" trở thành mỹ nhân gợi cảm. Ở tuổi 24, nữ ca sĩ không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát giàu nội lực mà còn là một trong những mỹ nhân sở hữu thân hình nóng bỏng.