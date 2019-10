Cháu gái Vũ Thu Phương 'lột xác' nóng bỏng, gợi cảm

Chiều 15.10, Vũ Thảo My ra mắt MV Thôi anh cứ đi. Sự kiện có sự góp mặt của gia đình , bạn bè và đồng nghiệp của nữ ca sĩ như Uyên Phương, Sara Lưu, Quang Trung, Phương Ly…

Sau khi đăng quang quán quân Giọng hát Việt 2013, nữ ca sĩ sinh năm 1997 chưa vội phát triển sự nghiệp mà cô dừng lại để tiếp tục việc học vì chưa định hình rõ ràng về phong cách và con đường mình theo đuổi. Với sự trở lại này, Vũ Thảo My cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để đi đường dài. "Tạm ngưng quá lâu không đi hát, tôi sợ khán giả sẽ lãng quên mình. Nhưng nếu được lựa chọn lại giữa việc đi học tiếp và phát triển con đường ca hát ngay, tôi vẫn chọn đi học. Tới hiện tại tôi vẫn thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn. Khoảng thời gian đó tôi còn đang quá nhỏ, nếu ngừng việc học lại để đi hát thì con đường đi của tôi cũng không rõ ràng được. Thời điểm đó tôi chưa biết mình muốn gì và hình ảnh mình mong muốn như thế nào. Bây giờ tôi mới thấy đây là thời điểm hợp lý để mình quay trở lại”, cô nói.

Vũ Thảo My thời điểm thi Giọng hát Việt 2013 và nữ ca sĩ quyến rũ, nóng bỏng hiện tại Ảnh: TL/NVCC

So với các thí sinh cùng thời điểm thi Giọng hát Việt 2013, Vũ Cát Tường và Hoàng Tôn đã có chỗ đứng trong âm nhạc. Tuy nhiên nữ ca sĩ 22 tuổi không lấy đó làm buồn lòng. Theo cô mỗi người sẽ có một con đường riêng nên không thể so sánh được, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Vũ Thảo My tâm sự cô là người chỉ tập trung vào bản thân mình chứ không quan tâm quá nhiều đến người khác. Khi thấy người khác thành công thì cô mừng cho họ. Còn lại, nữ ca sĩ chỉ chú trọng bản thân làm sao để mình tốt nhất, sản phẩm của mình ưng ý nhất và hay nhất để mang tới cho khán giả.

Nhạc sĩ Phương Uyên đến chúc mừng học trò cưng ra mắt sản phẩm mới Ảnh: NVCC

Với sản phẩm này, Vũ Thảo My đã "lột xác" hoàn toàn. Những hình ảnh sexy, nóng bỏng của cô trong MV “đốt mắt” khán giả. Giọng ca Buông cho biết cô hướng tới hình ảnh sexy, trong thời gian tới cô vẫn sẽ theo đuổi hình ảnh này và có hơi hướng táo bạo hơn. Dù vậy, nữ ca sĩ phủ nhận chuyện cố tình gây chú ý cho sự trở lại bằng hình ảnh sexy, nóng bỏng. "Tôi biết sẽ có khán giả không thích hình ảnh sexy, nóng bỏng của tôi nhưng tôi nghĩ mình cứ nên là chính mình. Để mang mỗi việc sexy ra thôi chưa chắc gây được sự chú ý. Bên cạnh đó còn phải có nhiều yếu tố khác như tài năng, sự nghiêm túc, đam mê với nghề. Tôi nghĩ nếu đẹp thì mình khoe thôi, nhưng làm sao để dung hòa được các yếu tố lại với nhau, không quá là được", cô thẳng thắn.