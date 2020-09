Trượt chân khi catwalk, Hari Won ngã đau trên sân khấu

Cùng với Trí Phong với biệt tài bắn tên đứt sợi chỉ và Minh Quân chơi đàn piano không nhìn phím, Khánh An là thí sinh thứ ba góp mặt trong Siêu tài năng nhí tập 14. Cô bé 8 tuổi gây ấn tượng với phần thi catwalk đỉnh cao với nhiều chướng ngại vật qua từng vòng. Đáng chú ý, Khánh An tiếp tục ghi điểm giám khảo khi thử sức với catwalk và tạo dáng cùng bò sát.

Cô bé xuất hiện trong trang phục đẹp mắt, trên một bậc thang cao cùng phong thái tự tin vốn có. Ngay từ những giây đầu tiên, siêu nhí 8 tuổi đã chiếm trọn ánh nhìn của khán giả cùng ban giám khảo tại trường quay.

Bày tỏ ngưỡng mộ trước khả năng tạo dáng và di chuyển điêu luyện của siêu nhí, Trấn Thành gây bất ngờ khi đề nghị Hari Won cùng Ốc Thanh Vân lên sân khấu thử sức. Mặc dù không đồng ý, nhưng cuối cùng bà xã Trấn Thành quyết định thử sức. Về phía Ốc Thanh Vân , với kinh nghiệm từng “thi hoa khôi” thời bé, nữ diễn viên không ngần ngại đương đầu nhiệm vụ mới.

Khánh An khoe thần thái trong tiết mục thi tại Siêu tài năng nhí tập 14 Ảnh: BTC

Tuy nhiên, khán giả một phen ngỡ ngàng khi Hari Won bất ngờ trượt chân, ngã trên bậc thềm cao. Ốc Thanh Vân vô cùng hoảng hốt, nữ nghệ sĩ liền chạy đến đỡ đồng nghiệp. Mặc dù đã tự đứng dậy được nhưng Hari Won tiếp tục chao đảo và ngã quỵ. Trấn Thành biết mình sai khi giao đề bài khó cho vợ nên vô cùng ngại ngùng. Sau đó, nữ diễn viên nhanh chóng quay lại ghế nóng.

Tại vòng thi này, giám khảo Trấn Thành mong muốn nâng độ khó màn trình diễn bằng cách bổ sung thêm những “người bạn” bò sát. Ngoài ra, cô bé còn phải liên tục tạo dáng trước ống kính với bất kỳ con vật nào được giao.

Vừa chấp nhận bước vào thử thách, Khánh An đã “giật bắn người” khi choàng lên vai chú trăn vàng dài hơn 1 mét. Tuy sợ hãi, nhưng “siêu mẫu nhí” đã nhanh chóng bắt đầu phần thi giám khảo đề ra. Khánh An nhập cuộc bằng những sải chân bản lĩnh, tiến thẳng xuống vị trí ban giám khảo cùng chú trăn vắt trên vai.

Hari Won trợ giúp thí sinh khiến khán giả thích thú Ảnh: BTC

Tưởng chừng như các thử thách không thể làm khó được cô bé, giám khảo một phen ngỡ ngàng khi chứng kiến thí sinh nhí bật khóc vì sợ hãi. Cụ thể, khi được giao cho một chú kỳ nhông “siêu to khổng lồ”, Khánh An đã vô cùng hoảng sợ và không kiềm chế được cảm xúc.

So với nét mặt lạnh lùng của vòng loại, hình ảnh Khánh An mắt đỏ hoe, bối rối phải khiến giám khảo Hari Won nhanh chóng lên sân khấu ứng cứu. Nữ giám khảo hỗ trợ thí sinh bằng cách đặt chú kỳ nhông to lớn lên tay mình, chỉ để Khánh An nắm phần đuôi và tiếp tục trình diễn.

Không dừng lại ở đó, Khánh An còn tiếp tục mang đến những phần trình diễn mãn nhãn: Tạo dáng trên không với bàn nhún, tạo dáng trên vòng sắt trên không. Được biết cô bé chỉ mới tập luyện cho phần thi trong vòng 4 ngày, và kết quả đã xuất sắc hơn mong đợi. Hình ảnh Khánh An lơ lửng cùng chiếc vòng sắt khiến Hari Won phải thốt lên: “Sao con to gan quá vậy?”.

Kết thúc phần thi, các thí sinh nhí tỏ ra vô cùng hồi hộp và chờ đợi kết quả chung cuộc. Dự kiến, đêm Gala trao giải Siêu tài năng nhí tập 15 sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 30, ngày 24.9, trên kênh HTV7.