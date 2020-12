Tường Vi phản ứng bất ngờ khi bị đàn em Gin Tuấn Kiệt 'ngó lơ'

Trước những chia sẻ của đàn chị, nam ca sĩ nói thêm: “Toàn bộ những cảnh trong MV hầu như là lênh đênh trên biển và đây là câu chuyện khá thú vị về một kẻ lập dị vô tình gặp và yêu con cá. Hi vọng mọi người sẽ yêu thích ca khúc này và cũng hi vọng ca khúc Kẻ may mắn sẽ vận vào Gin cho Gin đi đâu cũng gặp được may mắn”. Trần Anh Huy cũng ủng hộ hết mình cho sản phẩm mới của đồng nghiệp. Anh hi vọng MV với câu chuyện hấp dẫn cộng với giọng hát hay của nam ca sĩ sẽ sớm lọt top trending.