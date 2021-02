Vì sao nhiều người đẹp Việt ‘đắt giá’ chưa vội kết hôn?

Mỹ Tâm

Trải qua gần 20 năm trong nghề ca hát và từng chạm tới đỉnh cao danh vọng, Mỹ Tâm được xem như một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam hiện nay. Ở tuổi 40, Mỹ Tâm vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ và sở hữu lượng fan đông đảo ở mọi lứa tuổi, cùng nhan sắc trẻ trung, phong cách thời trang thời thượng. Vốn được bạn bè trong nghề khen ngợi là người có tính cách hào sảng, chân thành và dễ mến nhưng Mỹ Tâm từ trước đến nay vẫn rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nhiều người thắc mắc tại sao Mỹ Tâm dường như đã có tất cả trong sự nghiệp nhưng vẫn chưa chịu đi tìm “nửa kia” của mình.

Nữ ca sĩ quan niệm yêu nhau sẽ ở bên nhau tự nguyện chứ không cần ràng buộc bằng hôn nhân Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm từng chia sẻ bản thân cô là người yêu thích sự yên ổn hơn là tự do trong tình yêu. “Họa mi tóc nâu” thừa nhận cô cảm thấy may mắn khi luôn có những người sẵn sàng hi sinh để được yêu và ở cạnh cô. Tuy nhiên trước đây đã từng yêu rất cuồng nhiệt nên bỗng nhiên bị “đuối” và chưa có ý định muốn lập gia đình. Hơn hết, Mỹ Tâm muốn được yêu thương nhưng không muốn ai phải hi sinh vì cô. Theo quan niệm của Mỹ Tâm, nếu yêu và cần nhau thì sẽ ở cạnh nhau một cách tự nguyện chứ không cần ràng buộc bằng một tờ giấy kết hôn.

Mỹ Tâm cho biết hiện tại cô “lười” yêu Ảnh: FBNV

Thanh Hằng

Ở tuổi 38 như Thanh Hằng, nhiều phụ nữ đã có chồng con đuề huề nhưng nữ siêu mẫu cũng không vì vậy mà sốt ruột trong chuyện hôn nhân. Thanh Hằng vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân một cách thoải mái và trọn vẹn nhất. Người đẹp chân dài dường như “lão hóa ngược” khi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Cô hiện tại vẫn là tên tuổi được săn đón hàng đầu trong giới người mẫu tại Việt Nam. Thanh Hằng cũng không ngừng tìm kiếm cho bản thân những vai diễn nặng ký trong các bộ phim điện ảnh chất lượng.

Thanh Hằng hạnh phúc với cuộc sống độc thân ở tuổi 38 Ảnh: FBNV

Thanh Hằng từng chia sẻ: “Hôn nhân nhất định không thể nóng vội, nếu quyết định đó đến từ tuổi tác thì càng bậy. Đồng ý đích đến có đôi có cặp sẽ rất vui, nhưng tạm thời chưa thể thì hãy tạo ra những niềm vui khác”. Điều quan trọng nhất đối với Thanh Hằng trong hôn nhân là phải tìm được đối tượng phù hợp. Dù rất thoáng trong suy nghĩ nhưng Thanh Hằng thừa nhận cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân. Đối với siêu mẫu, hôn nhân phải trọn vẹn và cô sẽ chờ để tìm được một gia đình với đầy đủ cha mẹ con cái. Còn ở thời điểm hiện tại, Thanh Hằng rất hài lòng với đời sống độc thân của mình. Cô luôn tự tạo niềm vui cho bản thân và mở lòng với mọi cơ hội. Siêu mẫu cũng khuyên chị em phụ nữ nếu chưa tìm được ý trung nhân thì cũng không nên ủ dột, thụ động chẳng làm gì. Phụ nữ phải yêu bản thân, chăm chút cho mình xinh đẹp, được làm công việc mà mình yêu thích và cởi mở trò chuyện với mọi người.

Siêu mẫu được khen “lão hóa ngược” vì nhan sắc ngày càng trẻ trung, rạng ngời Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân

“Đả nữ” Ngô Thanh Vân cũng là một trong những mỹ nhân Việt có sự nghiệp huy hoàng nhưng lại khá lận đận trong chuyện tình duyên. Sau khi “đường ai nấy đi” với Johnny Trí Nguyễn, người đẹp trở nên vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô dành hết tâm huyết và nội lực để phát triển bản thân, xây dựng sự nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, cái tên Ngô Thanh Vân gợi lên trong suy nghĩ người hâm mộ hình ảnh một người phụ nữ đa tài, độc lập và giỏi giang. Không chỉ gây ấn tượng trong vai trò diễn viên, Ngô Thanh Vân còn là đạo diễn, “bà bầu” ca nhạc mát tay, một nhà sản xuất phim điện ảnh uy tín. Nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng ngời của “đả nữ” ở tuổi 41 cũng khiến nhiều người hết sức ngưỡng mộ.

Ngô Thanh Vân chưa muốn kết hôn vì vẫn còn đam mê xây dựng sự nghiệp Ảnh: FBNV

Dường như khối lượng công việc đồ sộ đã chiếm hết toàn bộ khoảng thời gian của Ngô Thanh Vân. Bản thân “đả nữ” cũng thừa nhận vì quá đam mê nghệ thuật nên không thể toàn tâm toàn ý cho chuyện tình cảm. Vì vậy cô lại càng không muốn vội vàng kết hôn khi chưa hoàn thành được hết các mục tiêu trong sự nghiệp của mình. “Thật ra tôi là một người tập trung trong công việc, chiếm hết thời gian cá nhân của tôi. Nên nếu để một người ràng buộc với tôi trong cuộc sống hôn nhân thì “tội nghiệp” họ quá”, Ngô Thanh Vân nói. Ngô Thanh Vân hi vọng nếu trong tương lai có duyên với người đàn ông nào, đó sẽ là người có thể thông cảm và thấu hiểu cho bản tính “mê việc” của cô.

Bước qua tuổi tứ tuần, Ngô Thanh Vân vẫn duy trì phong độ nhan sắc không khác gì thời đôi mươi Ảnh: FBNV

Lý Nhã Kỳ

Với nhan sắc quyến rũ, phong thái nhẹ nhàng ngọt ngào, Lý Nhã Kỳ thừa khả năng khiến nhiều đấng mày râu phải xiêu lòng. Không chỉ là một diễn viên tài năng, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với tư cách một nữ doanh nhân thành đạt , sở hữu khối lượng tài sản “khủng”. Tuy nhiên ở tuổi 39, một quý cô tài sắc vẹn toàn như Lý Nhã Kỳ vẫn chọn tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Trước nhiều sự thắc mắc, nghi ngại của người hâm mộ, Lý Nhã Kỳ vẫn rất ung dung và từ tốn khi đề cập đến chuyện kết hôn. Nữ doanh nhân cho biết cô vẫn đang chờ để tìm được một đối tượng thực sự phù hợp với mình.

Tài sắc vẹn toàn, Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc vì vẫn còn “lẻ bóng” Ảnh: FBNV

Trong một lần livestream trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã có nói: “Nếu lấy chồng mà cho có thì Kỳ nghĩ Kỳ đã lấy chồng từ sớm rồi. Còn lấy chồng để mình có cảm giác tâm hồn được sưởi ấm, được che chở và có sự chia sẻ, đồng điệu thì không hề dễ".

Lý Nhã Kỳ cũng cho rằng tuổi tác khi kết hôn cũng không quan trọng. Phụ nữ đừng lấy tuổi tác và áp lực từ dư luận đề rồi “chọn đại” một người bạn đời hoàn toàn không hợp với mình. Khi yêu, Lý Nhã Kỳ sẽ dành rất nhiều thời gian đề tìm hiểu đối phương trước khi suy nghĩ đến chuyện tương lai. Nhiều lần Lý Nhã Kỳ phải đối mặt với lời nhận xét “kén cá chọn canh”. Tuy nhiên, nữ diễn viên hoàn toàn phủ nhận chuyện này. Lý Nhã Kỳ khẳng định cô không bao giờ đòi hỏi người đàn ông yêu mình phải là người giàu có, thành đạt cho xứng với mình. Người đẹp chỉ kỳ vọng đó là người có thể yêu thương cô thành thật, mang đến cảm giác an toàn và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Bên cạnh đó, Lý Nhã Kỳ cũng thẳng thắn nêu quan điểm: một người phụ nữ thành đạt thường sẽ khiến đàn ông không được tự tin để chinh phục. Và đó cũng là tình thế mà cô đang gặp phải. Nữ doanh nhân xinh đẹp cũng khẳng định với tính cách của cô chắc chắn sẽ không bị ế, chỉ là bản thân khá dè dặt trong chuyện tình cảm nên cô cần thời gian để tìm hiểu.