Việt Trinh lên tiếng khi bị chửi 'hết thời' lúc livestream bán hàng gây quỹ từ thiện

Trên trang cá nhân, Việt Trinh gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái khi bị nói câu like, câu view khi livestream bán hàng gây quỹ từ thiện. Nữ diễn viên viết: "Thật sự Facebook của Trinh chủ yếu livestream bán kính gây quỹ từ thiện chứ đâu phải bán kính gây quỹ để câu like. Vậy mà cũng gieo thị phi cho tui nữa. Tui già rồi câu like làm gì?". Không những thế, bên dưới bài đăng, "nữ hoàng ảnh lịch" viết tiếp: "Mỗi lần giúp hoàn cảnh nào xong, tôi phải đăng Facebook để báo cáo các nhà hảo tâm gần xa và minh bạch số tiền đã chuyển cho bệnh nhân. Chứ đâu phải tôi đăng để câu view, mỗi lần đăng về từ thiện rất ít like nha. Tôi câu view làm gì ở tuổi 50? Sao cho vừa lòng đây".