Vợ danh ca Phil Collins ngoại tình với trai trẻ

Orianne Cevey sau đó kết hôn rồi ly dị với nhà đầu tư ngân hàng Charles Mejjati. Sau nhiều sóng gió, Orianne Cevey "gương vỡ lại lành" với Phil Collins. Cả hai coi nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Đến đầu tháng 10.2020, tranh cãi giữa danh ca sinh năm 1951 và vợ lại nổ ra khi Phil Collins biết mình bị lừa dối. Cụ thể, Orianne Cevey đã lặng lẽ đăng ký kết hôn với doanh nhân 31 tuổi tên là Thomas Bates tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 8 và nói dối Phil Collins rằng cô đến thành phố này để công tác. Theo TMZ, Phil Collins đã tức giận đuổi Orianne Cevey ra khỏi nhà của ông ở Miami (Florida, Mỹ) nhưng cô không rời đi mà còn tự đổi mật khẩu nhà và lớn tiếng với các nhân viên giúp việc.

Sự việc càng thêm căng thẳng khi mới đây vũ công thoát y Preston Thompson, 29 tuổi tiết lộ với báo giới Mỹ rằng anh đã có mối tình bí mật với Orianne Cevey vào năm ngoái. Theo The Sun, Preston Thompson tiết lộ rằng bạn gái từng nhiều lần đưa anh đến buổi biểu diễn của Phil Collins. Trong tour diễn Not Dead Yet được tổ chức vào tháng 9.2019, Orianne Cevey giới thiệu người tình của mình cho ngôi sao 69 tuổi và điều này khiến Preston Thompson cảm thấy khó chịu. "Chúng tôi bắt tay nhau và điều đó thật kỳ quặc. Tôi có cảm giác ông ấy biết chuyện gì đó đằng sau", anh chia sẻ.