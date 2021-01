Võ Hoàng Yến, Diễm My 9X, Liêu Hà Trinh trải lòng chuyện yêu xa

Diễm My 9X

Diễm My 9X có mối tình lãng mạn kéo dài 4 năm cùng người yêu Việt kiều Vinh Nguyễn. Cặp đôi bén duyên từ năm 2016 khi cô sang nước ngoài công tác quảng bá cho một bộ phim điện ảnh . Vinh Nguyễn là doanh nhân sinh sống và làm việc tại Úc, vì vậy cặp đôi phải chấp nhận yêu xa. Dù bận bịu với công việc kinh doanh nhưng bạn trai Diễm My luôn cố gắng thu xếp để về Việt Nam thăm cô, thỉnh thoảng “tháp tùng” người đẹp tại một số sự kiện. Cặp đôi cũng thường xuyên cùng nhau đi du lịch nước ngoài.

Diễm My 9X cùng doanh nhân Việt kiều Vinh Nguyễn đã trải qua 4 năm yêu xa Ảnh: FBNV

Tình cảm mặn nồng nhưng Diễm My 9X cũng nhiều lần chia sẻ việc yêu xa thực sự không hề dễ dàng với cô. Nữ diễn viên thừa nhận gặp phải nhiều áp lực và rất hay tủi thân, đặc biệt những lần tiễn người yêu tại sân bay, bao giờ cô cũng khóc và cảm thấy chạnh lòng, hay những khoảnh khắc nhìn thấy các cặp tình nhân được ở bên cạnh nhau. Ngay cả những lúc khó khăn trong cuộc sống, nữ diễn viên cũng phải tập cách đối mặt và vượt qua một mình. Cặp đôi thậm chí đã từng đổ vỡ một lần do không còn giữ được ngọn lửa tình yêu rạo rực như trước. Tuy nhiên, sau một thời gian xa nhau, Diễm My 9X và bạn trai lại nhận ra họ càng yêu nhau nhiều hơn.

Mới đây Diễm My 9X khoe ảnh nắm tay bạn trai rất hạnh phúc Ảnh: FBNV

Trong thời gian yêu xa, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn luôn cố gắng vun vén thời gian ở bên cạnh người yêu nhiều nhất có thể. Cả hai chủ động đi đi, về về giữa Việt Nam và Úc. Nếu không vướng lịch quay phim, Diễm My thường dành hẳn 1 tuần hoặc 10 ngày để sang nước ngoài thăm bạn trai. Người đẹp cũng rất hay tạo bất ngờ cho người yêu bằng những chuyến ghé thăm không lên kế hoạch trước. Chia sẻ trong một chương trình truyền hình, Diễm My 9X cho biết có khi vừa gọi điện tối hôm nay thì sáng hôm sau cô đã có mặt ngay trước cửa nhà người yêu. Những hành động lãng mạn mang tính ngẫu hứng như thế chính là một trong những yếu tố giúp Diễm My và người yêu giữ lửa khi yêu xa.

Liêu Hà Trinh

Giữa năm 2019, Liêu Hà Trinh nhận được lời cầu hôn lãng mạn từ bạn trai doanh nhân Đăng Khoa. Cặp đôi đã cùng nhau trải qua 2 năm yêu mặn nồng từ lúc Đăng Khoa còn sinh sống và làm việc tại Hà Lan. Ban đầu, cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 10.2020. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 diễn biến còn phức tạp, nữ MC và bạn trai quyết định hoãn cưới. Doanh nhân Đăng Khoa hiện tại vẫn phải ở lại Hà Lan để thu xếp công việc trước khi chuyển hẳn về Việt Nam sinh sống sau khi kết hôn. Phải xa chồng sắp cưới thời gian dài, Liêu Hà Trinh không vì vậy mà bị xuống tinh thần. Bởi với cô từ trước đến nay, việc yêu xa “nhẹ hều”.

Yêu bạn trai nhỏ tuổi sinh sống tại Hà Lan, Liêu Hà Trinh vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu nồng nàn sau hơn 2 năm Ảnh: FBNV

Liêu Hà Trinh từng chia sẻ trên sóng truyền hình: “Người yêu tôi thì ở xa, nhưng với tôi, xa hay gần cũng vậy. Nếu đã đặt cái tâm vào nhau thì cái gì cũng hóa dễ dàng. Tôi từng thấy có nhiều người mình thương yêu ở gần mình nhưng vẫn rất xa cách. Tôi muốn nói chuyện với họ cũng khó bắt lời, và không biết phải kết nối như thế nào để gần nhau hơn”. Từ khi bắt đầu yêu xa, Liêu Hà Trinh và bạn trai đặt ra nguyên tắc dù có bận bịu thế nào thì 3 tháng cũng phải gặp nhau một lần. Nếu nữ MC không thể sang Hà Lan thì Đăng Khoa sẽ về Việt Nam với cô. Trong thời gian các nước đóng cửa đường bay do Covid -19, cặp đôi đã quá 3 tháng vẫn chưa được gặp nhau. Tuy nhiên, nữ MC khẳng định thời gian xa cách này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô và chú rể tương lai. Bởi cô và bạn trai đã lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai, ưu tiên hàng đầu của cả hai đều là kết hôn, ổn định gia đình nên không điều gì có thể làm xoay chuyển mục tiêu chung đó.

Võ Hoàng Yến

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã lên kế hoạch kết hôn với bạn trai Việt kiều Mỹ sau 2 năm tìm hiểu Ảnh: FBNV

Võ Hoàng Yến khẳng định việc giữ cảm xúc tích cực là điều quan trọng nhất khi yêu xa. Bản thân cô đã có 2 năm yêu xuyên lục địa với bạn trai Việt kiều Mỹ lớn hơn cô 12 tuổi. Theo như Võ Hoàng Yến chia sẻ, tình yêu giữa cô và bạn trai rất thực tế, không quá lãng mạn vì mối tình của họ xuất phát từ tình bạn thân thiết. Cả hai thậm chí chưa từng tỏ tình như bao đôi tình nhân. Dù cách trở địa lý có khó khăn nhưng cặp đôi vẫn có những cách thức “giữ lửa” riêng. Yêu xa, họ giữ thói quen gọi video cho nhau thường xuyên, thậm chí đi ngủ cũng không tắt điện thoại để nửa kia biết mình đang làm gì, ở đâu.

Võ Hoàng Yến hiếm khi để lộ dung mạo người yêu trên mạng xã hội Ảnh: FBNV