Vợ nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sống ra sao sau 11 năm chồng mất?

Trong tập 1 của Người kể chuyện tình dự kiến phát sóng tối 11.6, những tình khúc của cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sẽ được dàn dựng thành những tiết mục sinh động, kể về những câu chuyện có thật trong đời của ông. Ca sĩ Diệu Lý, vợ cố nhạc sĩ cũng xuất hiện trong chương trình và chia sẻ những hoài niệm sâu sắc về chồng. Sau 11 năm tác giả Đường về hai thôn qua đời, nữ ca sĩ vẫn không giấu được sự xúc động, thậm chí là bật khóc khi nhìn lại các hình ảnh cũng như những sáng tác nổi tiếng của Phạm Thế Mỹ do 6 thí sinh thể hiện.

Ca sĩ Diệu Lý thổ lộ bản thân muốn khóc nức nở nhưng phải kiềm lại vì hạnh phúc. Vợ Phạm Thế Mỹ cho biết nhiều năm qua, bà ngại phải chứng kiến hay nghe lại những bài hát cũ của chồng. Bà chia sẻ: “Tôi không ngờ bản thân mình lại xúc động nhiều đến vậy. Những bài hát cũ được thể hiện bởi một dàn ca sĩ trẻ, kịch bản sát với cuộc đời của chồng tôi được chương trình đầu tư kỹ lưỡng và đầy nghệ thuật . Tôi chưa bao giờ xem một chương trình âm nhạc hoành tráng, dàn dựng các bài hát thành câu chuyện ý nghĩa, sang trọng như Người kể chuyện tình. Ngồi xem chương trình, tôi nhớ ông ấy. Phạm Thế Mỹ là một người hiền lành, nhân hậu nhưng nóng tính, nhạy cảm. Với ông, làm nghệ thuật chân chính trước hết trong đầu không bao giờ có hai chữ danh và lợi”.

Ca sĩ Diệu Lý tiết lộ sau 11 năm chồng mất, bà kìm nén không nghe ca khúc nào của Phạm Thế Mỹ Ảnh: BTC

Nói về sự ra đi của người bạn đời, ca sĩ Diệu Lý nhấn mạnh ngày chồng mất, bà cảm thấy nhẹ nhàng bởi không muốn tiếp tục nhìn thấy người mình yêu thương đau đớn, khổ sở trên giường bệnh. “Nhưng hai tháng sau đó, tôi nhớ ông không chịu nổi. Đó là lý do tôi ngồi bên cây đàn của ông và viết 10 bài hát dành cho ông và tôi, không hát cho bất cứ ai nghe. Tình cảm đó giấu kín suốt 11 năm qua, nhưng hôm nay trong chương trình, kỷ niệm tràn về, khiến tôi muốn rơi nước mắt”.

Trong chương trình, bà Diệu Lý cũng kể lại cơ duyên gặp gỡ người nhạc sĩ tài hoa. Theo đó, cả hai có dịp bén duyên nhờ vào bài hát Bông hồng cài áo. Nữ ca sĩ bồi hồi nhớ lại: “Một ký ức không thể nào quên khi tôi tham gia đội văn nghệ nữ sinh của Viện Đại học Vạn Hạnh. Phạm Thế Mỹ khi ấy là trưởng phòng, ông ấy bảo thử hát cho ông ấy nghe một ca khúc và tôi đã hát Bông hồng cài áo. Sau đó, tôi mới biết tác giả chính là ông ấy. Ông ấy cũng người thầy giáo hết lòng với học trò nhưng ăn mặc rất giản dị, thường xuyên mặc một chiếc áo sơ mi rách cả nách”.

Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ để lại cho nghệ thuật nước nhà nhiều sáng tác đình đám, trong đó phải kể đến Thương quá Việt Nam, Thuyền hoa, Tóc mây, Hoa vẫn nở trên đường quê hương, Chuyến tàu về quê ngoại, Đường về hai thôn… Ảnh: BTC

Sự hâm mộ tài năng cộng với niềm cảm thương dành cho vị nhạc sĩ lớn hơn mình 20 tuổi, một thời gian sau, ca sĩ Diệu Lý về sống chung nhà cùng ông. Khi đó, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ cũng đang sống với người mẹ của mình. Diệu Lý cho rằng được sống cùng với mẹ chồng những năm tháng cuối đời là một niềm may mắn. Bà nghẹn ngào kể: “Khi bà còn sống, tôi may tặng bà một chiếc áo bà ba lụa, loại lụa đẹp nhất Sài Gòn hồi đó. Hồi đó không có máy may, tôi phải may bằng tay. Tôi nghĩ tôi là người may mắn thứ hai, sau nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, bởi vì ông cho rằng ông là người may mắn thứ nhất vì ông đã viết được bài hát tặng người mẹ đang còn sống của mình. Mẹ được hưởng hạnh phúc đó trong lúc mẹ còn sống. Ông từng cho rằng ông là người hạnh phúc nhất”.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ các con của Phạm Thế Mỹ đều biết đàn piano nhưng vẫn chưa viết nhạc được như cha. Bà chia sẻ: “Tôi nói các con cứ từ từ trải nghiệm rồi viết, không thể một sớm một chiều ngồi trong “tháp ngà” viết được tác phẩm đi vào lòng người. Hiện tại, tôi có cháu nội, cháu ngoại, con cháu thỉnh thoảng có đến chơi, tôi thường hướng con cháu đến những điều tốt đẹp, để cuộc đời nhẹ nhàng như Phạm Thế Mỹ”. Với Diệu Lý, bà yêu chồng vì tài năng mà còn nể chồng nhiều hơn vì nhân cách.