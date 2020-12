Vũ Mạnh Cường ám ảnh thời khó khăn, người yêu liên tục chia tay vì mê việc

Đồng thời theo anh, ở hiện tại, Hoa hậu Việt Nam vẫn là cuộc thi thi nhan sắc nhận được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng. Tân hoa hậu phải chứng minh bản thân xứng đáng với danh vị thì giá trị của chiếc vương miện cũng sẽ được nâng tầm. “Có quá nhiều cuộc thi hoa hậu bởi đây là cách dễ dàng nhất để đánh bóng bản thân, tiếp cận công chúng. Không chỉ đẹp là đủ, thí sinh cần phải thể hiện thêm tài năng”, anh tiết lộ.

Vũ Mạnh Cường vào nghề khá trễ và đương đầu với nhiều khó khăn khi từ một chàng trai tỉnh lẻ học kinh tế rẽ hướng sang làm MC. Anh kể: “Gia đình tôi trải qua nhiều thăng trầm, cuộc sống “lên voi xuống chó”. Ba tôi từng làm lớn, bỗng một ngày bị thất thế vì thế tôi ý thức được mặt trái của đồng tiền. Với tôi tiền là hư vô, tôi nỗ lực kiếm tiền nhưng sẽ không vì tiền mà đánh đổi”. Vũ Mạnh Cường nhắc về khoảng thời gian học đại học, tự lập kiếm tiền để không dựa dẫm vào gia đình: “Thời ấy, tôi chỉ ngủ 3 giờ đồng hồ mỗi ngày vì phải đi học, đi làm. Bó rau muống, gói mì tôm, tôi chia ra làm đôi ăn cả ngày. Khoảng thời gian vật vã đó khiến tôi tự hào vì bản thân kiếm sống lương thiện và để đối diện với bất cứ khó khăn của hiện tại tôi không còn run sợ”, anh tâm sự.

Vũ Mạnh Cường thú nhận tuy vào nghề khá trễ nhưng bản thân may mắn vì làm được nhiều nghề, tích lũy nhiều bài học, kinh nghiệm cho công việc MC. Vì thế nam khách mời ngại thử thách những gì mới mẻ, rủi ro mà luôn chọn con đường an toàn, tránh thất bại. Chia sẻ về cuộc sống cá nhân, Vũ Mạnh Cường tiết lộ vẫn độc thân dù nhiều người theo đuổi. Nhiều năm làm nghề giải trí, Vũ Mạnh Cường bận rộn với các kế hoạch riêng nên ít có thời gian tìm hiểu, yêu đương: “Đã 2 - 3 người chia tay vì tôi quá mê việc mà không mê người ta”. Với anh, tình cảm là do duyên số nên người thích hợp sẽ gặp ở thời điểm phù hợp nhất. Anh không quá nặng nề chuyện yêu đương thời điểm này vì muốn dành trọn tuổi trẻ cho đam mê, công việc. Tuy nhiên, nam MC lại dễ dàng bị thu hút bởi những hành động nhỏ dễ thương, duyên dáng của đối phương. Anh cũng là kiểu người không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng lại thường thể hiện tình cảm qua các hành động.