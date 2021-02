Vũ Thảo My tung ảnh bán nude, khẳng định thoát mác 'quán quân nhạt nhất The Voice'

Từng được biết tới với hình ảnh nhẹ nhàng, ngây thơ từ thời điểm đăng quang Giọng hát Việt mùa 2, Vũ Thảo My của hiện tại đã "lột xác" trở thành mỹ nhân gợi cảm. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát giàu nội lực mà còn là một trong những mỹ nhân sở hữu thân hình nóng bỏng. Tận dụng lợi thế hình thể, cô thường xuyên khoe ảnh diện bikini . Đồng thời, người đẹp cũng theo đuổi phong cách quyến rũ để tạo sự nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Vũ Thảo My tung ảnh bán nude táo báo khiến fan bất ngờ Ảnh: NVCC

Mới đây, giọng ca sinh năm 1997 còn táo bạo hơn khi tung bộ ảnh bán nude khoe trọn đường cong gợi cảm cùng vòng một quyến rũ. Qua từng bức hình, Vũ Thảo My khoe dáng hút mắt, nóng bỏng chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân Vbiz nào. Vũ Thảo My từng tiết lộ cô rất đam mê nghệ thuật xăm hình, cô có tới 10 hình xăm trên cơ thể và đây cũng là nét đặc biệt thể hiện cá tính riêng của nữ ca sĩ. Ngoài vóc dáng nuột nà, cô còn gây cuốn hút bởi thần thái vừa sắc lạnh, vừa quyến rũ.

Theo chia sẻ của Vũ Thảo My, năm 2021 sẽ là thời điểm cô dồn sức cho các dự án cá nhân. Sau hơn 6 năm đăng quang Giọng hát Việt, nữ ca sĩ cho biết đây sẽ là lúc cô thể hiện bản thân nhiều hơn nữa để đến gần hơn với khán giả. Ngoài việc lên kế hoạch ra mắt các dự án âm nhạc mang màu sắc hoàn toàn mới, Vũ Thảo My cũng đầu tư hơn cho hình ảnh cá nhân, hứa hẹn không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ.

Vũ Thảo My cho biết cô cố gắng thay đổi hình ảnh, tích cực trau dồi kĩ năng để làm mới mình Ảnh: NVCC

“Trong suốt hơn 6 năm từ khi đăng quang Giọng hát Việt đến nay, tôi dành thời gian cho việc học và không ra mắt quá nhiều sản phẩm âm nhạc. Có lẽ cũng vì lý do này nên tôi nhận rất nhiều bình luận rằng Vũ Thảo My là quán quân mờ nhạt nhất trong lịch sử Giọng hát Việt. Vì vậy năm 2021 là năm tôi muốn xoá bỏ suy nghĩ này của mọi người về mình, là năm tôi làm mới bản thân, thay đổi mọi khía cạnh để trở nên mới mẻ hơn, sành điệu hơn và đến gần khán giả hơn. Tôi không muốn nói trước bất kỳ điều gì nhưng tôi có thể khẳng định rằng 2021 sẽ là năm Vũ Thảo My mặn mà hơn mọi người từng thấy rất nhiều”, Vũ Thảo My chia sẻ.