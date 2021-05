'Vùng đất câm lặng 2' bị cắt thời gian chiếu, vợ chồng Emily Blunt đòi bồi thường

Bloomberg cũng cho biết cặp sao đã ký hợp đồng đền bù dựa trên thành tích phòng vé của A Quiet Place 2. Doanh thu dự kiến sẽ tụt giảm do Paramount Pictures quyết định chuyển bộ phim sang phát trực tuyến qua Paramount+ chỉ 45 ngày sau khi công chiếu vào 28.5.

Trong phần 1, nhân vật người cha của John Krasinski đã hi sinh để bảo vệ con mình Ảnh: Paramount

“Cả hai lo lắng khả năng một lượng khán giả sẽ quyết định chờ đến khi bộ phim lên sóng dịch vụ trực tuyến thay vì ra rạp thưởng thức ngay khi phát hành. Điều này sẽ khiến doanh thu tại rạp của phim bị ảnh hưởng nặng nề. Phần phim A Quiet Place khi ra mắt năm 2018 đã thu về 341 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Cả Emily Blunt, John Krasinski lẫn Michael Bay cùng các nhà sản xuất khác có lợi nhuận trong thành tích phòng vé của bộ phim đã đồng lòng yêu cầu Paramount Pictures bồi thường. Dù các bên đều đang thảo luận tích cực nhưng có khả năng hãng phim sẽ từ chối đền bù", Bloomberg tiết lộ.

Không dừng lại ở mặt thành công về doanh thu, Vùng đất câm lặng đã gặt hái được vô số các giải thưởng bao gồm Quả cầu vàng cho Nhạc phim hay nhất, Giải thưởng của Hiệp hội sản xuất Hoa Kỳ cho Phim hay nhất, Giải thưởng của Hội Nhà văn Hoa Kỳ cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất… Đây quả là thành tích đáng nể cho một tác phẩm mang thể loại kinh dị viễn tưởng, vốn được biết đến là dòng phim khó tranh giải.

Gia đình Abbott nay có thêm thành viên mới, tiếp tục chống chọi lũ quái vật ở phần 2 Ảnh: Paramount

Còn nhớ khi Warner Bros. quyết định chuyển toàn bộ phim năm 2021 sang mô hình phát hành rạp chiếu kết hợp, phần lớn đạo diễn và diễn viên đều thương lượng lại hợp đồng bồi thường. Patty Jenkins và Gal Gadot được cho là đã kiếm được 10 triệu USD mỗi người do Warner Bros. quyết định cho Wonder Woman 1984 ra rạp đồng thời phát trực tuyến. Tháng 1 vừa qua tờ Hollywood Reporter cũng đưa tin rằng Denzel Washington dự kiến sẽ nhận được 20 triệu USD từ việc chuyển đổi phát hành The Little Things.

Trailer phần 2 Vùng đất câm lặng

Ở phần 2, bối cạnh hậu tận thế tiếp tục được mở ra trong bầu không khí u ám và tĩnh lặng đến gai người. Khác biệt với phần 1, giờ đây mọi trọng trách và gánh nặng đều đè lên vai người mẹ Evelyn bởi người chồng, trụ cột của gia đình đã không còn. Tưởng chừng ba mẹ con Abbott sẽ tìm thấy chốn yên bình khi chạy đến một thành phố khác nhưng sự xâm chiếm của những con quái vật dường như đã không thể kiểm soát nổi. Mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng với sự xuất hiện của nhiều sinh vật mới, kỹ năng săn mồi cũng được nâng lên một tầm cao mới. “Câm lặng tuyệt đối” vẫn là chìa khóa cho cuộc đấu tranh sinh tử nhưng mọi thứ không đơn giản đến vậy khi nhóm người yếu ớt nhận ra một mối nguy hiểm khác đang rình rập họ, thậm chí kinh khủng hơn những con sinh vật ghê rợn trước mắt kia.