Bom tấn kinh dị 'A Quiet Place 2' dời chiếu 5 tháng

Nhiều bom tấn Hollywood tiếp tục dời chiếu Trước đó, hãng MGM đã quyết định dời chiếu phần thứ 25 của loạt phim điệp viên James Bond là No time to die từ tháng 4 năm nay sang tận tháng 10. "Nối gót" phim No time to die không chỉ có Vùng đất câm lặng phần 2 mà phim điệp viên The King's Man của đạo diễn Matthew Vaughn cũng dời chiếu từ tháng 3.2021 sang tháng 8.2021. Hàng loạt phim của hãng Sony cũng chịu cảnh tương tự. Peter Rabbit 2: The Runaway dời chiếu từ ngày 2.4 đến ngày 11.6, Ghostbusters: Afterlife dời chiếu từ ngày 11.6 đến ngày 11.11, phim ca nhạc Cinderella dời từ ngày 5.2 đến ngày 16.7...