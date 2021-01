Khán giả thế giới được xem bom tấn 'Godzilla vs. Kong' sớm hơn 2 tháng

Trước đó, "ông lớn" Warner Bros. từng thông báo sẽ đưa nhiều phim bom tấn lên HBO Max trong năm 2021, trong đó có Godzilla vs. Kong . Điều này dấy lên nhiều tranh cãi về việc Warner Bros. đang liều lĩnh đối với những "con cưng" của mình trong năm nay. Bên cạnh Godzilla vs. Kong, một số phim khác nằm trong kế hoạch chiếu trên HBO Max bao gồm The Matrix 4, The Suicide Squad, The Conjuring: The Devil Made Me Do It...