Warner Bros. tung các bom tấn chiếu trực tuyến cùng ngày ra rạp trong 2021

Tạp chí Hollywood Reporter gọi hành động Warner Bros. đưa tổng cộng 17 phim (đều phát hành từ năm 2021) lên nền tảng chiếu phim trực tuyến HBO Max từ năm sau là "không thể đoán trước". 17 phim trong danh sách bao gồm: Cry Macho, King Richard, The Many Saints of Newark, Reminiscence, In the Heights, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Those Who Wish Me Dead, Mortal Kombat, Tom&Jerry , Judas and the Black Messiah, Little Things, Dune, Godzilla vs. Kong, Space Jam: A New Legacy, Malignant, The Suicide Squad và The Matrix 4.