'Wonder Woman 1984' ra rạp và phát hành trực tuyến vào dịp Giáng sinh

Variety cho biết Warner Bros. vừa chốt lại kế hoạch phát hành phần tiếp theo của thương hiệu Wonder Woman. Theo đó, hãng phim quyết định trình làng bom tấn siêu anh hùng vào ngày 25.12 cùng lúc tại rạp chiếu phim ở Mỹ và trên HBO Max . Người đăng ký HBO Max có thể truy cập bộ phim mà không phải trả thêm bất kì khoản phí nào khác. Tại những quốc gia chưa có HBO, Wonder Woman 1984 sẽ được ra rạp sớm ngày 16.12.

Chủ tịch WarnerMedia Studios cho biết: "Vào thời điểm bấp bênh này, chúng tôi phải đổi mới để vừa giữ việc kinh doanh tiến triển, vừa làm hài lòng người hâm mộ của mình. Đây là một bộ phim tuyệt vời cần được chiếu trên màn ảnh rộng, và chúng tôi cho người tiêu dùng ở Mỹ được lựa chọn tại những nơi nào rạp phim đã mở. Chúng tôi cũng biết nhiều người không thể đến rạp vì đại dịch nên họ có thể lựa chọn xem Wonder Woman 1984 trên HBO Max".

Trước đây, Wonder Woman 1984 cũng từng thay đổi kế hoạch phát hành vài lần. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 6 năm nay, nhưng do dịch Covid-19 diễn biến khó lường nên Warner Bros . phải cân nhắc giữa việc “ra quân” ngày 25.12 hay dời lịch sang năm 2021. Dưới cương vị đạo diễn, Patty Jenkins cũng mong muốn khán giả thưởng thức tác phẩm của mình trên màn ảnh rộng để có được trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Dù mọi thứ diễn ra không hoàn toàn như ý muốn, nhưng khi biết được quyết định từ phía Warner Bros. đạo diễn Patty Jenkins vẫn đăng Twitter chúc người hâm mộ một mùa nghỉ lễ vui vẻ, đồng thời kêu gọi họ ủng hộ bộ phim trên cả hai hình thức phát hành.

Trong năm nay, Warner Bros. đã tung phim hoạt hình Scoob! và phim kinh dị The Witches lên nền tảng HBO Max. Hồi tháng 9, Warner Bros. đặt cược vào một canh bạc mạo hiểm khi đưa siêu phẩm Tenet của Christopher Nolan trở thành bộ phim đầu tiên công phá rạp chiếu giữa thời điểm đại dịch. Nhưng Tenet lại đem về doanh thu không mấy khả quan ở Bắc Mỹ.

Sau nhiều lần thăm dò thị trường, Warner Bros. vẫn kiên quyết giữ lại "át chủ bài" Wonder Woman 1984 , chứng tỏ hãng phim có nhiều kỳ vọng đối với thương hiệu siêu anh hùng thuộc Vũ trụ Mở rộng DC. Năm 2017, phần đầu tiên của Wonder Woman đã thu về hơn 800 triệu USD toàn cầu, vực dậy cả vũ trụ phim DC đang trong tình trạng ảm đạm. Phần tiếp theo hoàn toàn có khả năng chạm mốc 1 tỉ USD. Vậy nên Warner Bros. thận trọng trong việc phát hành Wonder Woman 1984 cũng là dễ hiểu. Thế nhưng tình hình đại dịch hiện nay có thể ngăn chặn cuộc càn quét của bom tấn có Gal Gadot đóng chính.