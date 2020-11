'Tom&Jerry' bản người đóng tung trailer đầu tiên: Jerry 'hạ đo ván' Tom dễ dàng

Gần ba thập niên trôi qua kể từ phim điện ảnh dài Tom and Jerry: The Movie (1992) ra mắt, mới đây, hãng Warner Bros. giới thiệu đến người hâm mộ tạo hình mới nhất của hai nhân vật kinh điển là mèo Tom và chuột Jerry trong trailer phim người đóng Tom&Jerry. Dự án này do Tim Story chỉ đạo, trước đó nó trải qua quá trình sáng tạo chật vật do ảnh hưởng của dịch Covid-19