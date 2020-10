Phim hoạt hình 'Soul' của Pixar bất ngờ được chấm 100% trên Rotten Tomatoes

Trong khuôn khổ LHP BFI London Film Festival 2020 (diễn ra ở Anh, kéo dài từ ngày 7.10 đến ngày 18.10) với danh sách 50 phim điện ảnh được chọn chiếu cho các nhà phê bình, trong đó phim hoạt hình của Pixar /Disney là Soul (tựa Việt: Cuộc sống nhiệm màu) do Pete Docter đạo diễn. Điều bất ngờ đó là tác phẩm này được tất cả những nhà phê bình điện ảnh khen ngợi hết lời, bằng chứng là mức chấm tuyệt đối 100% trên Rotten Tomatoes từ 9 bài đánh giá. Những bài đánh giá này đến từ những trang báo, tạp chí, trang web giải trí như Hollywood Reporter, IndieWire, Independent, South China Morning Post...

Ngó sang trang IMDb, Soul chỉ nhận mức điểm 8,5/10 từ 21 bài đánh giá. Còn ở trang Metacritic, phim nhận điểm cao hơn là 8,9/10 từ 5 bài đánh giá chuyên sâu. Được biết, Soul là một trong những tác phẩm hoạt hình được mong đợi của Pixar trong mùa phim ảm đạm năm nay và là đứa con tinh thần kế tiếp của Pete Docter, cha đẻ của những "siêu phẩm" hoạt hình (cũng của Pixar) trước đó như Monsters, Inc. (2001), Up (2009) và Inside Out (2015).

Phim Soul được chấm 100% trên Rotten Tomatoes Ảnh: Chụp màn hình

Phim Soul kể về một giáo viên dạy nhạc trung học đam mê jazz mãnh liệt là Joe Gardner (Jamie Foxx lồng tiếng). Ngày nọ, một tai nạn bất ngờ xảy đến với Joe khiến anh hồn lìa khỏi xác. Linh hồn Joe đến một thế giới khác nơi có nhiều linh hồn hơn, tại đây, những linh hồn được bồi dưỡng về nhân cách, suy nghĩ... trước khi đến trái đất.

Một bộ phim về hoài bão mãnh liệt của con người

Trang The Wrap cho biết "bộ phim lần này của Pete Docter có lẽ là bộ phim giàu tham vọng nhất từ trước đến nay được sản xuất bởi Pixar". Trang này chỉ ra: "Có lẽ đây là bộ phim dành cho mọi lứa tuổi, nó cho thấy nhân cách con người được hình thành như thế nào cũng như những sự lựa chọn, hoài bão và sự sáng tạo tác động đến cuộc đời chúng ta ra sao". Sự lắng nghe, và thấu cảm cũng là một nhân tố quan trọng mà tạp chí Hollywood Reporter đề cao ở Soul xét về mặt nội dung. Tờ này viết: "Tài năng ứng biến linh hoạt của Joe, cũng như cách mà anh ấy lắng nghe mọi người xung quanh là chìa khóa cho sự phát triển của nhân vật".

Phim Soul đào sâu vào niềm đam mê của con người Ảnh: Pixar