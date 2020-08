'Captain Marvel 2' của Disney và những cú 'giao thoa' bất ngờ của điện ảnh

Nữ đạo diễn Nia DaCosta được truyền thông phương Tây xác nhận rằng Disney thuê cô để chỉ đạo cho phần tiếp theo của bom tấn Captain Marvel (tựa Việt: Đại úy Marvel) có minh tinh Brie Larson đóng chính vai Captain Marvel. Ngay sau thông tin này, Hollywood Reporter có bài phân tích chỉ ra những giao thoa đầy kinh ngạc giữa Captain Marvel 2 với những tác phẩm điện ảnh khác nằm trong và ngoài "vũ trụ điện ảnh" Marvel cũng như điều khiến cho dự án này đáng trông đợi trong mắt người hâm mộ.

Chloe Zhao (phim Eternals). Thuê đạo diễn da màu gia nhập "vũ trụ điện ảnh" Marvel là tầm nhìn dài của Disney. Trước Nia DaCosta, nữ đạo diễn da màu khác đã đầu quân cho "Nhà chuột" để làm phim siêu anh hùng là nhà làm phim Trung Quốc

Minh tinh Brie Larson đóng vai Captain Marvel trong bản phim năm 2019. Đây là nhân vật có lai lịch phức tạp trong thế giới truyện tranh Marvel Ảnh: Disney

Bên cạnh đạo diễn da màu, Disney còn hướng tầm nhìn đến một thế giới siêu anh hùng đa sắc tộc như phim Black Panther (đạo diễn Ryan Coogler, doanh thu trên 1,34 tỉ USD toàn cầu) hay sắp tới là dàn nhân vật toàn gốc Á trong phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (đạo diễn Destin Daniel Cretton). Hollywood Reporter nhấn mạnh, Nia DaCosta là nữ đạo diễn da đen đầu tiên ngồi ghế chỉ đạo phim siêu anh hùng Marvel.

Sự "giao thoa" với những thế giới phim khác

Song vấn đề màu da không phải là điều duy nhất khiến cho Captain Marvel 2 đặc biệt trong mắt các cây bút điện ảnh. Sự giao nhau của Captain Marvel 2 với các phim khác thông qua dàn diễn viên xuất hiện trên màn ảnh cũng là điều cần bàn tới.

Quay trở lại với nhà làm phim Nia DaCosta, cô là người đứng sau tác phẩm cũng ám chỉ sâu xa về vấn đề da màu là Candyman , phim kinh dị có gã sát nhân với cánh tay móc câu. Tác phẩm này do Jordan Peele - đạo diễn của hai bộ phim ẩn dụ về người da đen là Us và Get out - viết kịch bản.

Monica Rambeau nhí trong Captain Marvel và Monica Rambeau trưởng thành trong truyện tranh Marvel Ảnh: Disney/Marvel Comics

Phim Candyman có sự góp mặt của diễn viên da màu Teyonah Parris. Song điều thú vị là Teyonah Parris sẽ xuất hiện trong loạt phim truyền hình WandaVision trong vai nhân vật Monica Rambeau. Series này được phát trên Disney+ thời gian tới.

Trong thế giới truyện tranh Marvel Comics, Monica Rambeau là nữ siêu anh hùng có sức mạnh khủng khiếp và cũng được gọi với tên là Captain Marvel. Nếu khán giả để ý kỹ, trong Captain Marvel ra mắt năm 2019, Monica Rambeau được đóng bởi nữ diễn viên nhí Akira Akbar thì đó là phiên bản Monica nhỏ tuổi.