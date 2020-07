LHP Venice tổ chức xuyên mùa dịch để tìm chủ nhân giải Sư tử vàng

Đạo diễn Todd Phillips, "cha đẻ" của siêu phẩm đen tối Joker là chủ nhân giải Sư tử vàng tại mùa giải lần thứ 76 Ảnh: Xinhua/Cheng Tingting

Báo The Guardian nhấn mạnh, có 8 đạo diễn nữ từ tổng số 18 phim tham gia tranh giải năm nay. LHP Venice 2020 mặc dù diễn ra xuyên suốt mùa dịch Covid-19 nhưng vẫn là sân chơi uy tín của hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Reuters cho biết, ban tổ chức sẽ cho chiếu phim để khán giả thưởng thức trực tiếp thay vì để họ xem phim qua mạng, đồng thời phía đơn vị chủ trì cũng có những quy định cụ thể để bảo vệ sức khỏe cộng đồng như kiểm tra thân nhiệt, thực hiện giãn cách ngay trong rạp.

Tác phẩm Nomadland là cú "hit" tiếp theo của nữ đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao ở ngành công nghiệp phim ảnh ngoài đại lục, sau tác phẩm nhận được khen ngợi hết lời của công chúng yêu phim năm 2017 là The Rider. Tác phẩm này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá như Giải Tinh thần Độc lập Gotham, Giải Hiệp hội các nhà phê bình phim Quốc gia Mỹ và trước đó được chiếu ở hạng mục Directors' Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) tại LHP Cannes. Phim của nữ đạo diễn Chloé Zhao gây chú ý tại LHP Venice lần thứ 77 nhờ "bệ phóng" là những tác phẩm thành công trước đó Ảnh: Vogue Nomadland đánh dấu sự hợp tác giữa nữ đạo diễn xứ Trung và nữ diễn viên Frances McDormand, người ẵm giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc qua phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Chloé Zhao hiện đang đầu quân cho Hollywood, ký hợp đồng với Disney/Marvel. Nữ đạo diễn 38 tuổi hiện đang ngồi ghế đạo diễn phim bom tấn siêu anh hùng The Eternals có minh tinh Angelina Jolie đóng, dự kiến ra rạp ngày 12.2.2021. Ông Alberto Barbera vui mừng bày tỏ: "Chúng tôi đã bảo toàn được trái tim của mùa giải năm nay". Ông cũng cho biết, để hạn chế dịch lây lan, ban tổ chức đã không nhận quá nhiều phim tham gia mùa giải 2020 này. LHP Venice được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 12.9 tới ở Ý.

LHP lần thứ 77 này có 18 tác phẩm tranh giải ở hạng mục chính, ít hơn 3 phim so với năm trước. Trong số đó, có hai phim đến từ các nhà sản xuất Mỹ là Nomadland của nữ đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao và The World to Come của đạo diễn Mona Fastvold. Nomadland có nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar là Frances McDormand đóng chính, còn phim The World to Come có sự góp mặt của tài tử Casey Affleck.