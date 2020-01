'Bom tấn' của các nữ đạo diễn hứa hẹn 'khuấy đảo' phòng vé trong 2020

Các tác phẩm ăn khách trong năm vừa rồi đều được lèo lái bởi bàn tay của các đạo diễn nữ hoặc đồng chỉ đạo với đạo diễn nam như Nữ hoàng băng giá phần 2 (doanh thu toàn cầu trên 1,24 tỉ USD, nữ đạo diễn Jennifer Lee đồng chỉ đạo với nam đạo diễn Chris Buck), Đại úy Marvel (trên 1,12 tỉ USD, nữ đạo diễn Anna Boden cùng chồng là Ryan Fleck chỉ đạo), Hustlers (trên 157 triệu USD, Lorene Scafaria làm đạo diễn)...

Con số 10% là tỉ lệ cao nhất trong vòng một thập niên qua, kể từ cột mốc nữ đạo diễn Kathryn Bigelow, vợ cũ của đạo diễn James Cameron, rinh giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhờ phim The Hurt Locker (2010). Kể từ đó đến nay, Hollywood liên tục báo động tình trạng mất cân bằng về giới trong ngành công nghiệp điện ảnh, nhất là câu chuyện của các đạo diễn phim.

Chloé Zhao và The Eternals

Trung Quốc , nữ đạo diễn 37 tuổi Chloé Zhao là một trong những gương mặt đạo diễn tuy không quá mới, nhưng lại là gương mặt đang sục sôi kiếm tìm một ngôn ngữ điện ảnh mới. Sau nhiều thế hệ làm phim có tiếng ở quốc gia tỉ dân này, Chloé Zhao được Hollywood để mắt đến nhờ những tác phẩm khai phá chiều sâu nội tâm con người bằng ngôn ngữ điện ảnh mạnh mẽ.

Đạo diễn gốc Trung Quốc Chloé Zhao sẽ 'cầm trịch' dự án The Eternals, một trong những phim thuộc giai đoạn 4 của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), kéo dài trong 2020-2021 ẢNH: MARVEL

Khởi đầu sự nghiệp bằng phim ngắn gây tiếng vang mang tên Daughters (2010), 5 năm sau, cô cho ra đời phim dài đầu tiên là Songs my brothers taught me và ngay lập tức khiến giới phê bình phương Tây mến mộ. Tác phẩm được chiếu tại các liên hoan phim danh tiếng như Sundance, Cannes và thậm chí còn được đề cử Phim truyện xuất sắc.

Hai năm sau, cô tiếp tục khiến giới phê bình "mê như điếu đổ" khi cho ra mắt tác phẩm khốc liệt mang tên The Rider, kể về cuộc đời bi kịch nhưng đầy nghị lực của một thanh niên cưỡi ngựa đua kiếm sống. Tác phẩm được chiếu tại Liên hoan phim Cannes, nhận được các đề cử quan trọng như Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc tại giải Tinh thần Độc lập của Mỹ lần thứ 33.

Nhận thấy tài năng của đạo diễn sinh năm 1982, Marvel chiêu mộ cô về thực hiện dự án bom tấn siêu anh hùng về chủng loài siêu đẳng mang tên The Eternals. Dựa trên truyện tranh của Marvel, The Eternals kể về hành trình của chủng loài cùng tên trong việc bảo vệ loài người khỏi sự tận diệt do các thế lực bên ngoài vũ trụ gây nên. Phim quy tụ dàn sao đình đám như Angelina Jolie, sao phim Trò chơi vương quyền là Richard Madden... ; dự kiến ra mắt ngày 6.11.2020.