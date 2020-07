Phim 'Candyman' về gã sát nhân móc câu bị dời chiếu

Sáng 9.7 (giờ Việt Nam), hãng Universal khiến khán giả bất ngờ khi công bố lịch chiếu mới của ba dự án kinh dị bao gồm hai phần phim Halloween và Candyman, Variety đưa tin. Theo đó, tác phẩm Candyman của đạo diễn Nia DaCosta dời chiếu từ ngày 25.9 sang 16.10 năm nay. Hai phần phim Halloween kills và Halloween ends (đều của nhà làm phim David Gordon Green) lần lượt dời một năm, từ 16.10.2020 sang 15.10.2021 và từ 15.10.2021 sang 14.10.2022.

Đáng chú ý, dự án Candyman do biên kịch, đạo diễn nổi tiếng Jordan Peele chấp bút, người từng gây chú ý với cộng đồng phim quốc tế qua hai tác phẩm đào sâu vào nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ là Get out và Us. Candyman là phần phim tiếp theo của dự án cùng tên ra mắt năm 1992, kể về một sát nhân có một tay mang hình dạng chiếc móc câu.

Hai phần phim hậu truyện của Halloween (2018) lần lượt ra mắt vào các năm 2021 và 2022 dẫn dắt khán giả đi đến cuối cuộc hành trình của tên sát nhân máu lạnh Michael Myers Ảnh: Universal

Còn Halloween kills và Halloween ends đều là hai phần tiếp theo của bản phim Halloween ra mắt năm 2018. Bản phim ra đời cách nay hai năm (phần thứ 11 trong cả thương hiệu Halloween) là câu chuyện tiếp theo của phần phim gốc ra đời trước nó bốn thập niên, kể về tên sát nhân tâm thần Michael Myers truy cùng đuổi tận Laurie (Jamie Lee Curtis), người giờ đây đã có con và cháu. Hai phần hậu truyện ra mắt trong các năm 2021 và 2022 sẽ đưa "vũ trụ phim chém giết" này đi đến hồi kết.

Cả ba phim kinh dị trên cùng chung số phận với các "anh em" cùng nhà. Trước đó hãng Universal đã dời chiếu nhiều phim như Minions: Rise of Gru (từ 3.7.2020 sang 2.7.2021), Sing 2 (dời chiếu đến tận ngày 22.12.2021)...