Phim kinh dị về ma ám của Hàn Quốc được Hollywood làm lại

Điện ảnh Hàn Quốc, bên cạnh những bộ phim chính kịch, tâm lý xã hội ăn khách và được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi cần phải kể đến dòng phim kinh dị cũng rất thịnh hành tại nơi này. Đầu năm 2018, hãng Showbox, một trong những đơn vị phát hành phim lớn nhất ở thị trường xứ kim chi cho ra mắt dự án Gonjiam: Haunted Asylum. Ngay lập tức, bộ phim do Jung Bum Shik chỉ đạo vào top những phim ăn khách bậc nhất lúc bấy giờ và đứng thứ ba trong số những phim kinh dị được xem nhiều nhất ở Hàn, bên cạnh hai tác phẩm A tale of two sisters và Phone.