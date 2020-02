Sau 'Parasite', Bong Joon Ho sẽ làm phim kinh dị Hàn Quốc được 'thai nghén' 18 năm qua

Những phim đáng xem trong sự nghiệp của Bong Joon Ho trước Parasite Một cảnh trong phim Memories of murder (Hồi ức kẻ sát nhân - 2003) Ảnh: CJ Entertainment Trong sự nghiệp làm phim hơn hai thập niên, Bong Joon Ho có 7 phim dài và nhiều phim ngắn. Tất cả 7 phim dài đều là những tác phẩm đặc sắc và được giới phê bình phim ngợi khen. Năm 2000, Bong Joon Ho làm tác phẩm đầu tay là Barking dogs never bite kể về một anh giảng viên đại học chạy vạy lo 10 triệu won để đút lót nhằm mua ghế giáo sư. Thế nhưng khu chung cư anh sống có một chú chó cứ sủa nhặng lên suốt ngày, vì không chịu được nên anh chàng đã tìm cách kết liễu nó, từ đó hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Sau Barking dogs never bite, Bong Joon Ho hợp tác với nam diễn viên Song Kang Ho để làm phim Memories of murder (Hồi ức kẻ sát nhân - 2003). Tác phẩm dựa trên vụ giết người hàng loạt của một tên sát nhân biến thái ở thị trấn Hwaseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) diễn ra trong khoảng thời gian 1986 - 1991. Tác phẩm xuất sắc này ngay lập tức đưa tên tuổi Song Kang Ho trở thành một trong những diễn viên thực lực ở Hàn Quốc, còn Bong Joon Ho thì càng củng cố tài năng chỉ đạo của mình. Bộ phim có nhiều phân cảnh gây ám ảnh trong lịch sử điện ảnh xứ kim chi. Sau Memories of murder, 3 năm sau Bong Joon Ho làm bộ phim thứ 3 mang tên The Host (Quái vật sông Hàn). Phim kể về con quái vật đột biến ngoi lên từ sông Hàn và cướp đi bao mạng người, khiến cho một gia đình sống cạnh đó phải dốc hết sức cứu đứa cháu gái vốn là nạn nhân của con thủy quái. Trong phim, Song Kang Ho vào vai người bố thiểu năng nhưng hết mực yêu thương con gái mình. Tác phẩm là "quả bom" phòng vé Hàn Quốc lúc bấy giờ. Năm 2009, Bong Joon Ho cho ra mắt bộ phim noir Mother. Phim kể về một người mẹ phải chạy đôn chạy đáo để lo cho đứa con trai thiểu năng bị dính vào một vụ giết người. Phim chiêu đãi người xem bằng những tình tiết đen tối, kịch tính cũng như những cú twist gây choáng váng. Sau đó 4 năm, Bong Joon Ho tiếp tục trở lại với dòng phim khoa học viễn tưởng mang tên Snowpiercer kể về một chuyến tàu phân biệt giai cấp. Những người trên tàu là những sinh vật cuối cùng còn sót lại trên trái đất sau một sự kiện tận thế. Phim quy dụ dàn diễn viên nổi tiếng ở Hollywood như Chris Evans, Tilda Swinton, Octavia Spencer, Ed Harris... đặc biệt là sự có mặt của nam diễn viên Song Kang Ho trong vai nhà khoa học. Bộ phim tiếp theo của Bong Joon Ho một lần nữa cho thấy ông hợp tác với các diễn viên Hollywood đó là Okja (2017) kể về một cô bé Hàn Quốc lên đường sang Mỹ giải cứu cho một chú siêu lợn sắp bị giết mổ để lấy thịt. Tilda Swinton tiếp tục quay lại sắm vai trong phim cùng với nam diễn viên Jake Gyllenhaal. Đó cũng là tác phẩm đầu tiên mà đạo diễn Parasite hợp tác với Netflix.