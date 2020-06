Disney đang thực hiện phim hoạt hình có nữ chính là người da màu

Ngày 17.6 (giờ địa phương), trang The DisInsider cho biết hai trong số những nhà làm phim làm nên thành công của tác phẩm đoạt giải Oscar Zootopia (2016) là Byron Howard và Jared Bush đang thực hiện dự án hoạt hình mới mang tên Encanto. Trang này nhấn mạnh, Encanto sẽ có nhân vật nữ chính là người da màu. Thông tin trên được trang Collider xác nhận lại trong cùng ngày khiến người hâm mộ của "Nhà chuột" có nhiều bất ngờ.

Theo như tiết lộ từ nhiều nguồn tin với trang The DisInsider, Encanto sẽ lấy bối cảnh văn hóa , con người Brazil. Kịch bản được chấp bút bởi Jared Bush và Charise Castro Smith, dự án mới nhất của Disney kể về bi kịch của một cô gái không có phép thuật trong khi gia đình cô lại sở hữu những năng lực mầu nhiệm.

The DisInsider tiết lộ, Disney có một dự án đã lên lịch chiếu vào ngày 24.11.2021 nhưng vẫn chưa rõ đó là phim gì. Trang này dự đoán rất có thể đó là Encanto. Collider thì nhận định, hướng đi của Disney lần này là tham vọng khi biết đầu tư vào văn hóa Brazil trên màn ảnh, đây cũng là một trong những thị trường tiềm năng cho "ông lớn" này của Hollywood trong tương lai.

Trong thời gian gần đây, Disney ngày càng cố gắng đa dạng văn hóa, màu da thông qua nhiều dự án hoạt hình của hãng. Cụ thể cách nay 4 năm, tác phẩm hoạt hình Moana của các đạo diễn Ron Clements và John Musker dắt tay người xem vào không gian văn hóa của người Polynesia. Hay như dự án Raya and the last dragon của các đạo diễn Paul Briggs và Dean Wellins sắp tới thì lấy bối cảnh châu Á. Không dừng lại ở đó, phiên bản Nàng tiên cá của hãng ra đời cách nay trên 30 năm cũng được làm thành phim người đóng có nữ chính là người da màu.