Halle Bailey: Công chúa da màu của Disney

Nàng công chúa da màu của cổ tích hiện đại

Halle Bailey sinh năm 2000, trưởng thành tại Atlanta thuộc bang Georgia (Mỹ) trong một gia đình bình dân có bố mẹ chỉ là công nhân viên. Cô và chị gái là những người mới ở Hollywood nhưng đã tạo được tên tuổi với hàng loạt tác phẩm thành công trong phim, truyền hình và âm nhạc. Con nít đều thích phim hoạt hình Disney và các cô gái nào cũng từng mơ giấc mộng làm công chúa. Cảm xúc ấy cũng hiện diện trong tâm hồn Bailey và vỡ òa khi cô nàng được chọn cho vai Ariel vào tháng 7 năm ngoái. Lập tức trên Twitter đã xuất hiện một bức hình của Halley với dòng chữ: “Giấc mơ có thể trở thành hiện thực”, bất chấp những bàn tán của dư luận chia thành hai phe khởi nguồn do làn da sẫm màu của cô.

Từ việc được diva Beyoncé làm cố vấn đến vinh dự đóng chung với Yara Shahidi trong Grown-ish, giới phê bình Hollywood đã xem Halle Bailey là một ngôi sao trẻ đang tỏa sáng. Riêng đạo diễn của The Little Mermaid, Rob Marshall, sau đợt casting quyết định cuối cùng cho phim đã nhận định Bailey không chỉ có giọng hát tuyệt vời mà còn sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa tinh thần, trái tim, tuổi trẻ, sự ngây thơ và khí chất. Theo ông đây là những yếu tố nội tại cần thiết để nhập vai diễn mang tính biểu tượng này.

Nữ ca sĩ Halle Bailey gây tranh cãi khi thủ vai Ariel ẢNH: TWITTER NHÂN VẬT

Từ bệ phóng YouTube đến lọt mắt xanh Beyoncé Knowles

Trong quá trình đeo đuổi âm nhạc, Halle Bailey và chị gái 21 tuổi, Chloe, lần đầu tiên ghi dấu ấn khi cả hai bắt đầu đăng loạt video cover lại các ca khúc nổi tiếng của Rihanna, Alicia Keys và cả Beyoncé lên YouTube. Vào năm 2016, với tài khoản chung Chloe x Halle, chị em nhà Bailey đã phát hành một đĩa mở rộng EP có tên Sugar Symphony chứa hai đĩa đơn Drop và Fall. Drop có hơn 5 triệu lượt xem trên YouTube, trong khi Fall đã đạt được hơn 1 triệu view. Một năm sau, bộ đôi này ra tiếp The Two of Us có các bản hit Used to Love hay Too Much Sauce được tạp chí Rolling Stone tôn vinh là một trong những album R&B hay nhất năm 2017. Hai chị em cũng lấy điểm với Disney rất sớm khi album đầu tay The Kids Are All Right bao gồm ca khúc Warrior được xuất hiện trong nhạc nền cho A Wrinkle in Time của Disney, đồng thời được đề cử ở hạng mục album đương đại thành thị hay nhất tại lễ trao giải Grammy lần thứ 61. Năm 2019, Chloe x Halle hát America the Beautiful tại Super Bowl và cũng có bài hát Be Yourself, nhạc nền cho phim Little 2019.

May mắn cộng tác sớm với Beyoncé cũng là một bệ phóng khác của Halle Bailey. Giọng ca trẻ được Beyoncé phát hiện lần đầu tiên sau khi tình cờ nghe bản cover Pretty Hurts của Chloe x Halle vào năm 2013. Không lâu sau, công ty giải trí Parkwood Entertainment của Beyoncé đã ký hợp đồng với chị em Bailey. Kể từ đó, Diva này đóng vai trò cố vấn bảo trợ cho Bailey, thậm chí còn mời Chloe x Halle hát mở màn hai lần, một cho chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu của mình vào năm 2016, và lần khác vào hai năm sau. Chưa hết, ngay năm đó, hai chị em Bailey cũng đã xuất hiện trong album Lemonade của chính Beyoncé.

Halle Bailey hứng nhiều chỉ trích khi được chọn thủ vai tiên cá Ariel trong The Little Mermaid ẢNH: DISNEY STUDIOS

Làn gió mát cho fan Disney

Về diễn xuất, phải nói Halle Bailey đã “làm nháp kỹ” nhân vật Ariel qua một số vai diễn định kỳ suốt nhiều năm, bao gồm cả góp mặt thường xuyên trong sê-ri Grown-ish kể từ khi ký được hợp đồng. Bailey cũng đã trở thành người quen của Disney Channel khi xuất hiện trong Austin & Ally và Tyler Perry's House of Payne do kênh này phát hành. Đối với phiên bản làm lại Nàng tiên cá sản xuất năm 2020, Bailey sẽ sánh vai cùng các ngôi sao Melissa McCarthy, Jacob Tremblay và Awkwafina dưới sự chỉ đạo của Marshall. Thế là Halle - thuộc hàng trẻ nhất trong các diễn viên đóng công chúa Disney - đang tiếp bước lớp diễn viên trẻ đương đại giúp Disney một tay trong hành trình tái thể hiện những bộ phim hoạt hình kinh điển của hãng với phiên bản live action, từ Aladdin, Dumbo, Vua sư tử cho đến Nàng tiên cá.

Khán giả đang hồi hộp chờ xem hiệu ứng của một Ariel da màu mới trên màn ảnh. Bởi nhiều người cho rằng Halle Bailey rất khác biệt so với hình tượng nàng tiên cá da trắng quen thuộc trong phiên bản hoạt hình cùng tên năm 1989, cũng như trong hầu hết các tranh minh họa cho câu chuyện nguyên gốc này của nhà văn Andersen. Nhiều khả năng sau khi công chiếu vào khoảng cuối năm nay, trang Facebook của Disney sẽ "dậy sóng", chẳng kém gì giai đoạn lúc phim đang casting và Halle Bailey được chọn, với số lượng thu hút 60.000 lượt bày tỏ cảm xúc, cả chấp nhận lẫn không hài lòng.