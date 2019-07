Tranh cãi chuyện nàng tiên cá do diễn viên da màu đóng

Sau khi gây ấn tượng với tác phẩm Aladdin có sự tham gia của dàn diễn viên đa sắc tộc, Disney tiếp tục biến giấc mơ cổ tích thành hiện thực với dự án The Little Mermaid phiên bản live-action. Tuy nhiên, thay vì được đón nhận như các sản phẩm trước đó, bộ phim nhanh chóng trở thành đề tài chỉ trích của công chúng.

Theo đó, thông tin nữ chính đảm nhận vai nàng tiên cá Ariel trong bộ phim hoạt hình kinh điển là người da màu đã khiến khán giả nổi giận. Nữ diễn viên bị khán giả phản đối là Halle Bailey, nữ ca sĩ 19 tuổi. Chia sẻ về nhân vật này, đạo diễn Rob Marshall tiết lộ: "Cô bé sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa tinh thần trẻ trung và trái tim ngây thơ cùng một chất giọng tuyệt vời. Đây là tất cả những phẩm chất cần thiết để đảm nhận vai diễn mang tính biểu tượng này".

Nhiều người hâm mộ cho rằng việc để cô bé da màu thủ vai tiên cá Ariel là bóp méo lịch sử khi bản gốc của bộ phim xuất bản năm 1989 là một người da trắng, tóc đỏ và đôi mắt xanh. Chia sẻ trên trang Twitter, một chủ khoản bình luận: “Đây là một trò đùa phải không? Nàng tiên cá là một trong những nhân vật yêu thích của tôi từ nhỏ đến giờ mà chưa có bất kỳ sự thay đổi nào”.

Nữ ca sĩ 19 tuổi Halle Bailey gây tranh cãi khi thủ vai Ariel Ảnh: Twitter nhân vật

Số khác tỏ ra vô cùng gay gắt: “Đừng cố thay đổi sự thật bằng việc biện minh cho sự đa dạng chủng tộc trong khi phiên bản gốc đến giờ không hề thay đổi”. Ngoài ra, một số khán giả cũng cho biết: “Thành thực mà nói, tôi mong muốn diễn viên thủ vai Ariel trông gần gũi nhất có thể. Tất cả nhân vật trong các bộ phim của Disney khác đều như thế”.

Tuy nhiên cũng có nhiều khán giả đã đứng ra bảo vệ quyết định đặc biệt của Disney. Họ cho rằng việc để người da màu thủ vai trong các sản phẩm gần đây của hãng này chính là thông điệp về sự tôn trọng diễn viên đa sắc tộc trong điện ảnh.

Hình tượng tiên cá Ariel trong bản gốc năm 1989 Ảnh: Disney Studios

Một số người hâm mộ chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Đây là lần đầu Ariel được tái hiện bởi một người da màu. Đại diện này đóng vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng và nâng cao quyền tự hào về sắc tộc của các cô gái nhỏ khắp thế giới ”. Số khác cũng lên tiếng phản đối những lời lẽ tiêu cực dành cho nữ diễn viên Halle Bailey: “Việc khiếu nại về hình tượng mới của The Little Mermaid là hành động phân biệt chủng tộc. Hãy nhớ rằng nhân vật tiên cá này thuộc về bất kỳ dân tộc nào trên thế giới”.

Halle Bailey bắt đầu gây chú ý khi hát lại các ca khúc nổi tiếng cùng em ruột Chloe Bailey trên YouTube. Nữ ca sĩ may mắn lọt vào mắt xanh của Beyonce sau khi cover bản hit Pretty Hurts của cô gây sốt vào năm 2013. Bộ đôi nhanh chóng được sự giới thiệu của giọng ca Halo và ký hợp đồng với hãng thu âm Parkwood Entertainment. Ngoài ra, cả hai còn hỗ trợ nữ ca sĩ đình đám trong một vài tour diễn vòng quanh thế giới. Ngoài ra, hai chị em còn giành được hai đề cử Grammy với hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Album đương đại xuất sắc nhất cho ca khúc The Kids Are Alright.