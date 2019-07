Nàng tiên cá bản live action do diễn viên da màu đóng

Đạo diễn Rob Marshall, người đứng sau các tác phẩm có tiếng vang như Memoirs of a Geisha, Into the Woods, Mary Poppins Returns... sẽ cầm trịch dự án mới nhất làm về nàng tiên cá. Dự án này là bản làm lại từ bản phim cùng tên năm 1989, song là phim người đóng chứ không giữ nguyên như bản cũ là phim hoạt hình. Nhân vật trung tâm của bộ phim là nàng tiên cá dễ thương với giọng hát thánh thót được đóng bởi nữ diễn viên da màu Halle Bailey.

The Little Mermaid là tác phẩm thứ 28 của "ông lớn" Disney ra mắt cách nay 20 năm, kể về câu chuyện tình đầy trắc trở giữa con vua thủy tề là Ariel (Jodi Benson lồng tiếng) và hoàng tử người trần Eric (Christopher Daniel Barnes lồng tiếng). Tác phẩm chuyển thể từ truyện cổ tích cùng tên của nhà văn Đan Mạch Andersen, do Ron Clements và John Musker đạo diễn đã làm rung động trái tim của khán giả nhiều thế hệ về tình yêu tự do, bình đẳng. Tác phẩm hoạt hình nhạc kịch này mang về tổng doanh thu cho hãng Disney lúc đó là trên 211 triệu USD toàn cầu, khá hời so với kinh phí bỏ ra.

Đạo diễn Rob Marshall chia sẻ trên tờ Variety rằng ông đã dành nhiều tháng liền để trao đổi với giọng ca 19 tuổi Halle Bailey về vai diễn kinh điển này. Cuối cùng ông đã quyết định chọn cô gái da màu có gương mặt xinh xắn, lanh lợi vào vai Ariel. Ông lý giải: "Sau khi tìm tòi kỹ lưỡng, tôi thấy Halle sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa thần thái, cảm xúc, sự tươi trẻ, ngây thơ và tràn đầy nhựa sống, tất cả điều này thực sự cần cho vai diễn tầm cỡ của phim".

Câu chuyện tình yêu đầy trắc trở ra đời cách nay 20 năm vẫn còn nhiều nghi vấn liệu ai sẽ là hoàng tử, khi được làm lại sẽ có những điểm mới gì... Ảnh: Disney

Theo truyền thông phương Tây, ngoài Halle Bailey tham gia vào dự án mới nhất về nàng tiên cá còn có các diễn viên khác như nam diễn viên nhí Jacob Tremblay, nữ diễn viên Awkwafina.

Cách đây khá lâu, báo giới phương Tây cũng rộ tin nữ diễn viên Melissa McCarthy được cân nhắc vào vai phản diện trong phim là phù thủy bạch tuộc Ursula, song đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức.

Phần phim người đóng này sẽ làm mới nhiều bản nhạc trong bộ phim gốc năm 1989, trung thành với nhà soạn nhạc phim Alan Menken. Ngoài việc hợp tác với nhà soạn nhạc kỳ cựu Alan Menken, Rob Marshall còn làm việc với nhà soạn nhạc trẻ, một tài năng đang lên ở Hollywood hiện nay đó là Lin-Manuel Miranda.

Âm nhạc là thế mạnh của Halle Bailey khi tham gia phim. Cô nàng 19 tuổi cùng với chị mình là Chloe Bailey, 20 tuổi, bắt đầu sự nghiệp từ việc ca hát. Hai cô đã thu âm các bài nhạc và đăng tải chúng trên kênh YouTube mang tên của cả hai người là Chloe x Halle năm 2015. Từ đó đến nay, hai chị em miệt mài ra các sản phẩm âm nhạc, đóng phim truyền hình... Nhiều thông tin về đời tư của Halle Bailey cũng như chị mình đều được giữ rất kỹ trước truyền thông.

Việc ghi hình dự án mới nhất này bắt đầu vào đầu năm 2020 theo như thông báo từ phía Disney.