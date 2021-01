Godzilla và những quái vật làm khiếp sợ khán giả gần 7 thập niên

Làm về một nước Mỹ đầy tổn thương, lo lắng, hỗn loạn, đó là những gì ẩn sau bộ phim khoa học viễn tưởng theo phong cách giả tài liệu (found-footage) Cloverfield của đạo diễn Matt Reeves. Một nhóm bạn trong đêm tiệc bất ngờ "đứng hình" khi nghe một vụ nổ lớn bên ngoài, khi tất cả kéo ra đường, họ nhanh chóng hiểu ra thành phố đang bị một con quái vật khổng lồ tấn công. Tất cả chờ đợi giải cứu và cố gắng sống sót đến phút cuối cùng.

Với kinh phí sản xuất 25 triệu USD, phim thu về tổng số tiền phòng vé trên 172,4 triệu USD. Bộ phim nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của giới phê bình điện ảnh khi được chấm 77% trên Rotten Tomatoes. Theo Collider, bộ phim đã khắc họa tài tình sự hỗn loạn của nước Mỹ được lấy cảm hứng từ "dư chấn" mà họ phải hứng chịu từ vụ tấn công ngày 11.9 năm xưa. Mặc dù phim sở hữu nhiều diễn viên trẻ, không có tên tuổi nhưng diễn xuất của họ không vì thế mà làm cho khán giả cảm thấy "hẫng" khi xem phim. Có thể nhận định, Cloverfield là một trong những phim chất lượng trong sự nghiệp làm phim sci-fi của Matt Reeves, người từng tạo tác những bộ phim hay như Dawn of the Planet of the Apes (2014), War for the Planet of the Apes (2017)...