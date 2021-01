Bom tấn James Bond ‘No Time To Die’ dời lịch chiếu lần thứ 3

Hãng tin Reuters cho biết, ngày ra mắt "chốt lại" của bộ phim James Bond phần mới nhất – No Time To Die - là 8.10, theo một thông báo trên trang web James Bond và Twitter.

Việc phát hành toàn cầu của bộ phim James Bond No Time To Die (tựa Việt: Không phải lúc chết) bị hoãn lại đến lần thứ 3, các nhà sản xuất phim vừa xác nhận hôm 21.1. Đây cũng là trở ngại cho các rạp chiếu phim đang cố gắng gầy dựng lại sau thời gian dài bị đại dịch Covid-19 “nghiền nát”.

Daniel Craig và Léa Seydoux trong phim No Time To Die

Các chủ rạp từng hy vọng No Time To Die sẽ giúp phục hồi lượng khán giả đến rạp xem phim. Đại dịch Covid-19 đã tàn phá ngành công nghiệp điện ảnh năm 2020 khiến doanh thu bán vé ở Mỹ và Canada giảm 80%. Điều đó làm ảnh hưởng đến các rạp chiếu độc lập lẫn các chuỗi rạp lớn bao gồm AMC Entertainment, Cineworld PLC và Cinemark Holdings Inc.