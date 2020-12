Xuân Nghị bất ngờ khi Lê Lộc 'trở mặt' trên sóng truyền hình

Tập 7 chương trình Tỷ lệ may mắn lên sóng ngày 20.12 trên kênh VTV3 với sự góp mặt của hai gương mặt quen thuộc là Xuân Nghị và Lê Lộc. Ở tập trước, diễn viên Nhà trọ Balanha gây chú ý khi tiết lộ nhận được hàng tá thư tỏ tình được gửi qua email và khuyên anh nên có bạn gái. Nghe vậy, MC Võ Tấn Phát nói với giọng mỉa mai: “Bao nhiêu tuần, bao nhiêu số rồi mà anh vẫn chưa tìm được một nửa của mình sao?”. Sợ bị quê, Xuân Nghị vội vàng cho biết anh luôn nhận được những bình luận “thả thính” của khán giả nhưng vẫn chưa có bạn gái.

Chưa dừng lại ở đó, Võ Tấn Phát liền quay sang Lê Lộc và hỏi: “Còn em thì sao? Có ai thả thính em không?”. Bất ngờ trước câu hỏi của đồng nghiệp, con gái Lê Giang lên tiếng thừa nhận mình không chơi email. Nghe vậy, Xuân Nghị liền bật cười và “cà khịa": “Ủa? Em không chơi email hả? Email đâu có chơi, email là để làm công việc”. Dù bị nam diễn viên “chặt chém" song Lê Lộc vẫn thoải mái mỉm cười và khẳng định mình không dùng. Cô nói thêm mỗi khi mời show, mọi người toàn phải gặp cô ngoài đường rồi vẫy lại mời.

Lê Lộc cười không ngớt khi bị Xuân Nghị "cà khịa" chuyện không dùng email Ảnh: BTC

Nói về việc tham gia một chương trình đòi hỏi phải am hiểu kiến thức như Tỷ lệ may mắn, Xuân Nghị chia sẻ: “Ngoài việc nói về kiến thức trong chương trình thì Nghị còn phải luyện một ý chí đó là mặt dày. Có những cái mình phải nói lái đi, đánh lừa người chơi để họ chọn sai đáp án và mình sẽ giữ được tiền cho chương trình”. Nghe Xuân Nghị nói xong, Lê Lộc hoang mang. Cô nhắc nhở đàn anh không nên nói to quá vì người chơi đang có mặt ở đây.

Ngoài hai nghệ sĩ quen thuộc thì tuần này còn chào đón hai đội chơi là Nhà nông và Thành thị. Trong một tình huống, hai đội chơi nhận câu hỏi: “Tác phẩm văn học nổi tiếng nào của Việt Nam được dịch ra gần 40 thứ tiếng?”, kèm theo các đáp án là Dế mèn phiêu lưu ký, Truyện Kiều, Chí Phèo, Đất rừng Phương Nam, Cánh đồng bất tận. Theo như Xuân Nghị, tác phẩm Truyện Kiều được viết theo thể lục bát và có gieo vần bằng, trắc nên khi chuyển thể qua tiếng nước ngoài thì họ sẽ không thể tiếp nhận được văn hóa của Việt Nam. Chính vì vậy, anh đã loại đi phương án này và thiên về tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký hơn, bởi: “Đây là bộ truyện người ta nhân cách hóa nhân vật Dế mèn với nhiều tính cách khác nhau. Và nó rất dễ để tất cả lứa tuổi có thể tiếp nhận và không mang nét đặc trưng văn hóa quá nhiều”.

Hai đội chơi của tuần này cũng góp phần mang lại tiếng cười cho người xem Ảnh: BTC

Khác với nam diễn viên, Lê Lộc lại chọn tác phẩm Truyện Kiều bởi theo cô, đây cũng là tác phẩm thiên về tính cách nhân vật nhiều, lại có thể truyền bá văn hóa Việt Nam . Tuy nhiên, 2 đội chơi lại cho rằng ngoài 2 tác phẩm mà Lê Lộc và Xuân Nghị tư vấn thì những tác phẩm còn lại đều rất nổi tiếng và được chuyển thể thành phim. Cuối cùng, 2 đội chơi cũng đưa ra được lựa chọn theo lời “tư vấn” của Lê Lộc. Kết quả, cả hai đội đều phải nhận hai quả pháo “trừng phạt” của chương trình vì đưa ra đáp án sai. Thấy vậy, con gái Lê Giang lúc đầu ra sức xin lỗi, nhưng sau đó lại “trở mặt” nói: “Thực ra, em với anh Nghị không ai có lỗi hết trơn. Lỗi là do biên tập” khiến Xuân Nghị không khỏi bất ngờ, còn trường quay được phen cười không ngớt.

Sau 5 câu hỏi của chương trình, đội Thành thị mang về giải thưởng 8 triệu đồng, còn đội Nông thôn giành được 6 triệu đồng.