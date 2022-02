Giải U.19 quốc gia 2022: HAGL, Viettel tạo mưa gôn và hat-trick, Bình Dương thắng lớn

Sau trận đấu thắng Bình Định 3-1,U.19 Viettel đã khẳng định ưu thế của mình ở bảng A khi đè bẹp Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đến 5-0. Nếu bàn thắng đầu tiên do Khuất Văn Khang ghi phải đến cuối hiệp 1 mới thực hiện được thì chỉ trong vòng 16 phút hiệp 2 (51 đến 67), Viettel có thêm 4 bàn thắng, trong đó 3 bàn sau cùng lần lượt phút 63, 64 và 67. Chân sút Khuất Văn Khang, tuyển thủ từng ghi bàn thắng rất đẹp ở giải U.16 châu Á cách đây 3 năm từ cú đá phạt, đã ghi thêm 2 bàn nữa để hoàn thành cú hat-trick của mình. 2 bàn còn lại của U.19 Viettel do Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Văn Tú ghi.

Trong khi đó, PVF sau trận ra quân cầm hòa Vĩnh Phúc trong thế rượt đuổi ngoạn mục thì trận này không thể lập lại điều đó trước một Đăk Lăk già rơ hơn. Nguyễn Hoàng Bá Vỹ ghi bàn ngay đầu hiệp 2 sau khi tận dụng sai lầm của hàng thủ và thủ môn Huy Hoàng của PVF. Bàn thua sớm tưởng sẽ giúp PVF vùng lên như cách họ từng khai thác sai lầm của Vĩnh Phúc, nhưng lần này các học trò của HLV Nguyễn Duy Đông không thể làm được và chấp nhận thua 0-1 bị tuột lại phía sau.

Cũng như Viettel, U.19 HAGL đã dội cơn mưa gôn 6 bàn không gỡ vào lưới Lâm Đồng. Hiệp 1 cũng chỉ có 1 bàn thắng sau nỗ lực săn tìm cơ hội của đội bóng phố Núi và cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ của đội bóng vùng cao. Duy nhất ở hiệp này chỉ có pha đánh đầu cận thành của Phạm Thế Nam (và đó cũng là bàn thứ tư liên tiếp bằng đầu của HAGL sau 2 trận, 3 bàn trước đó vào lưới Công an Nhân dân cũng bằng đánh đầu do Khánh Duy, Huy Kiệt và Mô sê ghi), nhưng hiệp 2, HAGL tăng tốc, thể hiện sự gắn kết cao và tận dụng sự nôn nóng muốn tìm bàn gỡ của Lâm Đồng nên sở hở trong phòng ngự. Chỉ cần thế Lê Văn Trường ghi một mạch 3 bàn, trong đó có 1 cú đá phạt đẹp mắt, 1 quả 11m và 1 cú sút cận thành. 2 bàn còn lại do Huy Kiệt và Tiến Nam ghi.

Cũng ghi 6 bàn là Becamex Bình Dương thắng áp đảo TP.HCM ở bảng E trên sân Gò Vấp. Lần lượt Bùi Vỹ Hào, Trần Vũ Hoàng Long và Trương Đăng Huy, mỗi người lập cho mình cú đúp đánh sập đội chủ nhà. Đã thế đội bóng của ‘chú lùn’ Xuân Trúc còn bị 1 thẻ đỏ của Nguyễn Thanh Luân do lỗi kéo người, khiến thua đơn thiệt kép.

Trận còn lại khá gay cấn khi Tây Ninh thắng Tiền Giang 2-1. Trương Đan Huy và Đoàn Tiến Lên đã ghi 2 bàn dẫn trước cho Tây Ninh. Phải đến phút 86 sau rất nhiều nỗ lực Tiền Giang mới rút ngắn tỉ số còn 1-2 do Phan Thiên Bảo ghi. Khoảng thời gian còn lại quá ít không đủ giúp cho đội bóng sông Tiền vùng lên lật ngược thế cờ.





Trên sân Bình Phước ở bảng F dù bị Đồng Nai ghi bàn dẫn trước do Đặng Khánh Đăng ghi phút 14, nhưng Sài Gòn FC đã chơi rất hay trong phần còn lại của trận đấu để lội ngược dòng xuất sắc thắng lại 3-1. Lê Cảnh Gia Huy đã ghi cú đúp và Nguyễn Công Quảng đã ghi bàn còn lại mang về chiến thắng thứ 2 cho thầy trò HLV trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm, giúp đội bóng TP.HCM cùng chia ngôi đầu bảng với Đồng Tháp.

Đội bóng của cặp bài trùng Bùi Văn Đông và Phan Thanh Bình cũng đã quật ngã chủ nhà Bình Phước 2-1 trong một trận rất hào hứng để có cùng 6 điểm với Sài Gòn FC. Trần Long Hải và Nguyễn Nhân Nghĩa ghi 2 bàn ở phút 45 và 49 giúp Đồng Tháp vượt lên trước. Phải đến phút 90+4 sau rất nhiều nỗ lực, Điểu Quy ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Bình Phước.

Bất ngờ ở trận còn lại khi Cần Thơ quật ngã đội giành hạng ba năm rồi là An Giang với tỉ số 2-0 do Trần Đàm Phúc Thịnh và Trần Xuân Phước ghi. Tình hình này cho thấy vẫn còn gay go trong việc chạy đua tranh chấp các vị trí cao trong bảng.

Trong chiều nay BTC giải cũng đã có thông báo số 3 cho biết do tình hình dịch bệnh đã và đang có nguy cơ ảnh hưởng đến một số đội bóng, BTC yêu cầu các đội phải triển khai các biện pháp y tế nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh covid-19. BTC yêu cầu các đội phải đảm bảo nguyên tắc 5K, tự đo thân nhiệt hàng ngày, đảm bảo đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên, giãn cách tối đa, tránh tập trung đông người tại nơi lưu trú, thực hiện nguyên tắc di chuyển một cung đường hai điểm đến..BTC căn cứ tình hình thực tế có thể điều chỉnh thời gian vòng loại muộn nhất là ngày 17.3.2022. Trường hợp đội bóng được xác định có cầu thủ, HLV hay thành viên khác bị nhiễm covid thì điều kiện để được thi đấu là phải đảm bảo tối thiểu 14 cầu thủ và 1 HLV. Nếu đến hết ngày 17.3 đội bóng chưa hoàn thành đầy đủ số trận đá vòng loại do dịch bệnh kéo dài thì đội đó sẽ bị buộc rời khỏi giải. Kết quả các trận đấu giữa các đội khác và đội bị loại này trong bảng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

