Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết

Như Thanh Niên đã phân tích ở vòng trước, diễn biến vòng loại giải U.19 quốc gia càng về cuối càng gay cấn. Sau khi 5 đội chính thức là Viettel, HAGL, Bình Dương, Bình Phước và chủ nhà Tây Ninh đã sớm giành vé và 3 đội có 99% cơ hội đi tiếp là Đà Nẵng, SLNA và Long An. Lượt đấu chiều nay 15.4 sẽ quyết định 2 trong 3 vé đã có cơ hội 99% đó cũng như 3 suất khác là những cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hà Nội - Thanh Hóa (bảng A), Khánh Hòa - Lâm Đồng (bảng C) và An Giang - Đồng Tháp (bảng E) để có ít nhất 9 chiếc vé dự VCK dù vòng loại giải vẫn còn một lượt đấu cuối vào ngày 17.4.



U.19 SLNA chính thức lọt vào VCK

Thực tế các kết quả đã đúng y vậy khi Đà Nẵng và SLNA ở bảng B trên sân PVF chỉ cần 1 điểm là 2 đội sẽ cùng nhau lọt vào VCK nên tỷ số hòa 0-0 của đội bóng xứ Nghệ và đoàn quân sông Hàn là hoàn toàn dễ hiểu. Cả 2 vừa bảo toàn lực lượng vừa chọn giải pháp an toàn để hướng đến VCK. Với 14 điểm có được cả Đà Nẵng và SLNA đã chính thức giành vé đi Tây Ninh bất kể trận cuối PVF (thắng Huế 4-0 chiều nay ) có vươn lên đồng điểm cũng thua đối đầu. Đội của HLV Nguyễn Văn Vinh đã hoàn tất mục tiêu sẽ trực chỉ miền đất Đông Nam bộ sớm, còn thầy trò HLV Phan Thanh Đức còn một trận thủ tục với Huế ngày 17.4 mới có thể lên đường vào phía Nam.

Niềm vui giành vé của U.19 Đồng Tháp Dương Thu

Đà Nẵng và SLNA chính thức giành vé còn Long An trên thực tế vẫn giữ 99% cơ hội lọt vào VCK. Lý do sau khi trận An Giang và Đồng Tháp có tỷ số thắng thua thì đội bóng của HLV Lương Quốc Bảo cũng phải hoàn tất thủ tục trận cuối với Tiền Giang ngày 17.4 thì mới vượt qua điểm của An Giang. Vì An Giang dù đang hơn Long An 1 điểm nhưng đã hoàn tất cuộc chơi với 8 trận, trong khi Long An còn quá nhiều lợi thế khi gặp đội bóng chủ nhà nhưng đã hết hy vọng. Một chiến thắng nhẹ nhàng là đủ để đoàn quân của bầu Thắng có mặt ở VCK. Nên nhớ là phải thắng vì nếu hòa thì Long An sẽ đứng dưới An Giang do thua đối đầu.

HLV Trang Văn Thành chỉ đạo đội Đồng Tháp Dương Thu

3 chiếc vé lọt vào VCK khác thuộc về các cặp đối đầu: Đồng Tháp thắng An Giang 1-0 do Cao Hoàng Hải ghi để vươn lên 14 điểm vượt qua An Giang 13 điểm và còn lợi thế 1 trận trong tay trong khi An Giang đã chơi đủ số trận. Như vậy thầy trò HLV Trang Văn Thành chính thức giành vé lọt vào VCK. Thành quả này tuy khó nhọc nhưng xứng đáng vì Đồng Tháp vẫn là cái nôi bóng đá trẻ tốt. Sau lứa U.21 và U.19 do 2 HLV Bùi Văn Đông và Phan Thanh Bình dẫn dắt trước đây rất nhiều lần có mặt ở VCK thì tiếp nối truyền thống đó, cựu trung vệ của đội bóng đất sen hồng đã dẫn dắt lứa tài năng mới này góp mặt ở Tây Ninh, nơi mà Đồng Tháp từng vô địch giải U.17 vào năm 2016.

Trận Hà Nội và Thanh Hóa ngã ngũ ngay trong hiệp 1 Quỳnh Nga

Đương kim vô địch Hà Nội cũng đã thể hiện bản lĩnh và sức mạnh của mình khi thắng đậm đối thủ cạnh tranh là Thanh Hóa 3-0 ở bảng A. 2 bàn thắng chỉ cách nhau 4 phút của Lê Trí Phong và Nguyễn Trung Thành cùng với bàn ấn định tỷ số của Đậu Ngọc Mạnh ở hiệp 2 đã nhấn chìm mọi hy vọng của Thanh Hóa khiến cho đội này cũng rất khó cạnh tranh vé vớt dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào VCK. Kết quả khác trong bảng này là Viettel thắng đậm Công an Hà Nội 5-1 do 5 cầu thủ khác nhau ghi là Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đăng Dương, Đỗ Văn Chí, Tiêu Trung Hiếu và Ngô Gia Tuấn ghi để hoàn tất thủ tục đứng đầu bảng.

Trận Viettel thắng đậm Công an Hà Nội Quỳnh Nga

Niềm vui của U.19 Hà Nội lọt vào VCK Quỳnh Nga

Tại sân Hàm Rồng ở bảng C, Khánh Hòa đã vượt qua Lâm Đồng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất do Nguyễn Minh Khoa ghi ở phút 83. Đây là trận đấu gặp phải một cơn mưa lớn khiến cho trọng tài Nguyễn Hồng Quốc phải cho dừng trận đấu để chờ bớt mưa mới đá lại. Sau khi trận đầu trở lại thế trận vẫn giằng co cho đến khi xảy ra bàn thắng. Kết quả này giúp Khánh Hòa vượt hơn Lâm Đồng 2 điểm trên thực tế đã chắc chắn lọt vào VCK vì còn gặp Phú Yên (đội thắng Kon Tum 4-0) trong khi Lâm Đồng gặp chủ nhà HAGL (đội đã thắng Bình Định 3-1). Ở lượt đi Khánh Hòa đã thắng Phú Yên đến 3-0 nên chỉ cần 1 trận hòa thì bất kể Lâm Đồng có thắng đội bóng phố Núi thì đoàn quân phố biển nếu cùng điểm cũng hơn đối đầu với Lâm Đồng.

Mưa lớn khiến trận Lâm Đồng và Khánh Hòa phải hoãn một thời gian mới đá lại Minh Trần

Khánh Hòa (áo đỏ) đã vượt qua Lâm Đồng Minh Trần

Như vậy 9 đội đã chắc chắn lọt vào VCK gồm Viettel, Hà Nội, Đà Nẵng, SLNA, HAGL, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Tháp. 2 đội khác cũng đã 99% là Khánh Hòa và Long An. Chiếc vé cuối cùng nhiều khả năng sẽ thuộc về PVF ở bảng B nếu thắng Nam Định trận cuối cùng, vì với 14 điểm khi so sánh đối đầu với các đội thứ ba khác như Thanh Hóa, Lâm Đồng hay An Giang thì PVF chắc chắn sẽ đứng trên. Các kết quả thủ tục khác ở bảng D: Bình Dương thắng Đồng Nai 2-1, Bình Phước thua Tây Ninh 0-2 và TP.HCM thắng Bình Thuận 3-0.

Xếp hạng sau 9 lượt VFF