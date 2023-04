Giải U.19 quốc gia: U.19 Đà Nẵng và U.19 Hà Nội giành chiến thắng

Hiện tượng U.19 Tây Ninh tại giải U.19 quốc gia 2023 đã được U.19 Hà Nội giải mã dễ dàng bởi đẳng cấp của dàn cầu thủ tài năng bóng đá thủ đô giúp họ thắng 4-0. Sự lì lợm của đội bóng phố biển Khánh Hòa ở các vòng đấu trước cũng bị các cầu thủ Đà Nẵng khống chế khi đội bóng sông Hàn giành chiến thắng 2-1.

Điểm chung của 2 thất bại 0-4 của U.19 Tây Ninh và 1-2 của U.19 Khánh Hòa chiều qua là họ đều thua sức so với đối thủ. U.19 Khánh Hòa và U.19 Tây Ninh đã bung hết khả năng ở lượt trước để cố gắng có kết quả tốt. Chính điều đó khiến họ hao tổn thể lực, thi đấu nhợt nhạt trong phần lớn thời gian ở trận đấu chiều qua.

Niềm vui của U.19 Đà Nẵng khi giành ngôi nhì bảng A, vào tứ kết Viết Định

U.19 Hà Nội của HLV Dương Hồng Sơn nhìn ra điểm yếu không đủ sức tranh chấp và bọc lót cho nhau tốt của chủ nhà U.19 Tây Ninh nên chỉ cần vài pha tăng tốc là Lê Trí Phong mở tỷ số cùng cú đúp của Nguyễn Hà Anh Tuấn cũng như bàn thắng của Trần Văn Vẫn là đủ nhấn chìm chủ nhà. Đội bóng thủ đô chơi quá nhàn nhã và ung dung vì U.19 Tây Ninh đã tự thua là chính.

Tương tự, U.19 Khánh Hòa không còn đủ sức mạnh cần thiết để thi đấu ngang ngửa với U.19 Đà Nẵng như cách mà họ đã vây ráp U.19 Hà Nội lượt trước. 2 bàn thua chia đều 2 hiệp sau pha đá phản lưới nhà và do Văn Đạt của Đà Nẵng ghi cho thấy đội bóng của HLV Đặng Đạo bị "đuối". Bàn gỡ 1-2 của Hoàng Đức do sự mất tập trung của đội bóng sông Hàn là tất cả những gì mà U.19 Khánh Hòa làm được. Thua trận trước U.19 Đà Nẵng, U.19 Khánh Hòa rơi xuống thứ ba bảng A, với 3 điểm hiệu số -1 và phải chờ kết quả lượt cuối hôm nay ở bảng B, C mới biết có đi tiếp hay không. Kết quả xếp hạng chung cuộc bảng A: 1/Hà Nội 7 điểm, hiệu số 6/1; 2/ Đà Nẵng: 4 điểm, hiệu số 4/4; 3/Khánh Hòa: 3 điểm, hiệu số 2/3; 4/ Tây Ninh: 3 điểm, hiệu số 2/6.

Đến thời điểm này, VCK U.19 đã xác định được 6 đội vào tứ kết là Hà Nội, Đà Nẵng (bảng A), Viettel, Bình Phước (bảng B), Thanh Hóa, SLNA (bảng C). 4 trận đấu chiều nay sẽ khép lại vòng bảng để xác định thêm 2 cái tên nữa giữa 4 đội Khánh Hòa, HAGL, An Giang và Đồng Tháp. Trong đó, nóng nhất sẽ là trận U.19 HAGL gặp U.19 An Giang lúc 16 giờ trên sân phụ bảng B, đội nào thắng sẽ vào tứ kết. Trong trường hợp trận này có kết quả hòa, U.19 HAGL và U.19 An Giang sẽ cùng bị loại và chiếc vé vớt dành cho đội thứ ba sẽ trao cho U.19 Khánh Hòa và U.19 Đồng Tháp. Trường hợp trận U.19 HAGL gặp U.19 An Giang có tỷ số thắng thua thì U.19 Đồng Tháp chỉ cần hòa U.19 SLNA ở trận đấu lúc 17 giờ 30 sẽ đi tiếp. U.19 Đồng Tháp chỉ bị loại nếu thua U.19 SLNA và đương nhiên phải trao suất đi tiếp cho U.19 Khánh Hòa.

Trong khi đó, trận đấu giữa U.19 Viettel gặp U.19 Bình Phước (14 giờ sân phụ) sẽ xác định ngôi nhất - nhì bảng B. Ở bảng C, U.19 Thanh Hóa gặp U.19 Becamex Bình Dương (15 giờ sân chính). Cả 4 trận sẽ được trực tiếp trên FPT Play và YouTube thể thao 360 của Báo Thanh Niên.